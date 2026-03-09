Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formigine, violenza sessuale aggravata su minorenne: 39enne condannato a 6 anni di carcere

La sentenza del giudice nei confronti di un cittadino ghanese per i fatti accaduto nell'agosto del 2022 al parco di Villa Aggazzotti commessi ai danni di una bambina

I carabinieri di Formigine hanno dato esecuzione, ieri pomeriggio, all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena nei confronti di un uomo di 39 anni, di origine ghanese, residente a Formigine.
Il provvedimento riguarda la condanna definitiva a 6 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di minore, commesso a Formigine nell’agosto del 2022.
L’indagine prese avvio il 23 agosto 2022, quando il padre di una bambina di 7 anni denunciò ai carabinieri che, mentre si trovava con la famiglia presso il parco “Villa Aggazzotti” di Formigine, uno sconosciuto aveva avvicinato la figlia compiendo atti a sfondo sessuale davanti a lei.
I carabinieri, mediante alcuni accertamenti immediati, avevano identificato l’autore denunciato alla Procura della Repubblica di Modena, per il reato violenza sessuale aggravata in pregiudizio di minorenne. All’esito del procedimento penale, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di esecuzione della pena. Rintracciato ieri a Formigine, dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato in carcere a Modena.

