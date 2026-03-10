Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum, a Modena arriva Sallusti per spingere il Sì

Referendum, a Modena arriva Sallusti per spingere il Sì

A dialogare con lui saranno i coordinatori dei Comitati, Guido Sola, Roberto Ricco e Gianpaolo Ronsisvalle

1 minuto di lettura

Un incontro pubblico per approfondire le ragioni del Sì al referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. È quello organizzato dai Comitati di Modena Sì Riforma, Sí Separa e Sì è giusto, in calendario venerdì 13 marzo alle 21 presso l’hotel RMH Modena Raffaello in strada Cognento a Modena.

Ospite della serata sarà Alessandro Sallusti, portavoce nazionale del Comitato Sì Riforma, che interverrà per illustrare i contenuti della riforma e le motivazioni del voto favorevole al referendum.

A dialogare con lui saranno i coordinatori dei Comitati, Guido Sola, Roberto Ricco e Gianpaolo Ronsisvalle.

L’ingresso è libero.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Truffe telefoniche per svuotare conti bancari: soldi al clan dei casalesi, 2 arresti

Truffe telefoniche per svuotare conti bancari: soldi al clan dei casalesi, 2 arresti

Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni

Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni

Referendum giustizia, appello della Meloni a votare Sì: ma la polarizzazione è un boomerang

Referendum giustizia, appello della Meloni a votare Sì: ma la polarizzazione è un boomerang

Sgombero nomadi Tav, surreali critiche dal Pd: bisognava intervenire prima

Sgombero nomadi Tav, surreali critiche dal Pd: bisognava intervenire prima

Policlinico Modena, quel parcheggio è una vergogna

Policlinico Modena, quel parcheggio è una vergogna

Referendum, la capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio: 'Se vince il no scappo dall'Italia'

Referendum, la capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio: 'Se vince il no scappo dall'Italia'

Spazio ADV dedicata a Intesi
Articoli più Letti Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Articoli Recenti Modena, caso Albanese: Mezzetti costretto a incassare la solidarietà di Fdi

Modena, caso Albanese: Mezzetti costretto a incassare la solidarietà di Fdi

Ex Corni: rimangono 5100 metri per il commercio, ma il Comune punta ad un mix con residenze

Ex Corni: rimangono 5100 metri per il commercio, ma il Comune punta ad un mix con residenze

Sgombero nomadi Tav: il Pd invece di complimentarsi col sindaco, lo interroga sulle modalità dell'operazione

Sgombero nomadi Tav: il Pd invece di complimentarsi col sindaco, lo interroga sulle modalità dell'operazione

Omaggio alla Albanese, Trande (Avs): 'Caro Mezzetti, io non mi pento affatto'

Omaggio alla Albanese, Trande (Avs): 'Caro Mezzetti, io non mi pento affatto'