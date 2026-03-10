Referendum, a Modena arriva Sallusti per spingere il Sì

Un incontro pubblico per approfondire le ragioni del Sì al referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. È quello organizzato dai Comitati di Modena Sì Riforma, Sí Separa e Sì è giusto, in calendario venerdì 13 marzo alle 21 presso l’hotel RMH Modena Raffaello in strada Cognento a Modena.

Ospite della serata sarà Alessandro Sallusti, portavoce nazionale del Comitato Sì Riforma, che interverrà per illustrare i contenuti della riforma e le motivazioni del voto favorevole al referendum.

A dialogare con lui saranno i coordinatori dei Comitati, Guido Sola, Roberto Ricco e Gianpaolo Ronsisvalle.

L’ingresso è libero.