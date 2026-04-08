Sicurezza urbana, il 'modello Ferrara' arriva a Modena: confronto col comandante Claudio Rimondi

In un momento in cui il tema della sicurezza urbana è con forza al centro del dibattito pubblico, il comitato civico “Modena Merita di Più” promuove una serata di approfondimento e confronto dal titolo “Sicurezza Urbana: Il Modello Ferrara”, in programma giovedì 23 aprile 2026 alle ore 20.30 presso la Sala degli Ulivi, in Viale Ciro Menotti 137 a Modena.





Ospite della serata sarà il Claudio Rimondi, comandante del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi di Ferrara, figura di riferimento sul piano operativo e organizzativo nel campo della sicurezza urbana e del contrasto al degrado nella città amministrata dal sindaco di centrodestra Alan Fabbri. L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione concreta per comprendere meglio quali siano i poteri reali delle istituzioni locali, quali strumenti possano essere attivati sul territorio e quali modelli amministrativi abbiano prodotto risultati tangibili in altre città emiliane. L’evento si propone come un dialogo diretto, senza slogan e senza semplificazioni, su un tema che tocca da vicino la qualità della vita urbana, la vivibilità dei quartieri e il rapporto tra cittadini, amministrazioni e forze di polizia locale.





Nel corso della serata saranno affrontati alcuni dei temi centrali del dibattito sulla sicurezza urbana: il ruolo tecnico e

indipendente della Polizia Locale, l’esperienza del “modello Ferrara”, i reali poteri delle istituzioni locali e il contributo dei cittadini attraverso la sicurezza partecipata.





'Troppo spesso sulla sicurezza si alimentano slogan, contrapposizioni e semplificazioni - spiegano i promotori del comitato civico Modena Merita di Più -. Noi vogliamo invece partire dai fatti, dalle competenze e dai modelli che hanno dimostrato di poter funzionare. L’incontro vuole essere anche un momento utile per comprendere similitudini e differenze tra Modena e Ferrara, due realtà urbane che, pur con caratteristiche diverse, si confrontano con temi comuni come il degrado, la gestione degli spazi pubblici, il presidio del territorio e la percezione di insicurezza. In questo senso, la presenza di Rimondi rappresenta un’opportunità importante per approfondire un approccio operativo che in più occasioni è stato indicato come caso di interesse a livello locale e nazionale'.