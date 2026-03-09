Senza patente alla guida di un'auto sotto sequestro: denuncia e multa da 7000 euro

Un’auto che procede con andatura incerta, un controllo e una serie di irregolarità che emergono una dopo l’altra. È quanto accaduto nella tarda serata di mercoledì 4 marzo durante un servizio di pattuglia della Polizia locale di Modena nella zona della Crocetta.

Gli agenti hanno fermato il veicolo nei pressi di via Montefiorino dopo aver notato una guida irregolare. Al volante c’era un trentenne, apparso da subito particolarmente agitato, che ha dichiarato di aver dimenticato la patente a casa. Gli accertamenti hanno però chiarito che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida e che l’auto risultava priva di copertura assicurativa. Dalle verifiche è emerso inoltre che lo stesso veicolo era già stato sottoposto a sequestro amministrativo circa un mese prima dalla Polizia locale di Formigine.

Per il conducente sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 7.084 euro. Il veicolo è stato nuovamente sequestrato e affidato a un custode acquirente in vista delle successive procedure di alienazione previste dalla legge.

L’intervento rientra nei controlli ordinari svolti dalla Polizia locale sul territorio cittadino per la sicurezza della circolazione e il rispetto delle norme alla guida. Un impegno costante che punta a prevenire comportamenti pericolosi e a tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

