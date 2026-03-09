Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni

A Modena, ancora una volta, una fuga in auto finisce con un incidente e una lunga lista di irregolarità. Un episodio che ricorda da vicino quello avvenuto il 28 febbraio, anche se questa volta, fortunatamente, senza vittime.

L'ultimo fatto risale al 7 marzo, quando un ventunenne straniero, già noto alle forze dell’ordine, ha ignorato l’alt dei Carabinieri lungo la via Emilia Est, dando il via a un inseguimento ad alta tensione. La corsa è terminata in via La Spezia, dove il giovane ha perso il controllo della Fiat Punto, finendo fuori strada e urtando l’auto dei militari. Dopo un tentativo di fuga a piedi e una violenta resistenza, è stato arrestato. Nell’auto, priva di assicurazione e revisione, sono stati trovati un coltello e tessere sanitarie rubate. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari.





Due giorni prima un altro intervento della Polizia locale aveva portato alla luce una situazione simile: un trentenne, fermato alla Crocetta per guida irregolare, è risultato senza patente e alla guida di un’auto non assicurata, già sequestrata un mese prima. Per lui sono scattate sanzioni per oltre settemila euro e un nuovo sequestro del veicolo.

Due episodi diversi, ma un unico filo conduttore: controlli che, grazie al lavoro costante delle forze dell’ordine, continuano a intercettare comportamenti pericolosi e a tutelare la sicurezza sulle strade modenesi.