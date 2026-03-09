Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni

Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Alle Morane incidente con i Carabinieri di un ventunenne privo di patente e alla Crocetta il fermo di 30enne senza patente alla guida di auto sequestrata

1 minuto di lettura

A Modena, ancora una volta, una fuga in auto finisce con un incidente e una lunga lista di irregolarità. Un episodio che ricorda da vicino quello avvenuto il 28 febbraio, anche se questa volta, fortunatamente, senza vittime.

L'ultimo fatto risale al 7 marzo, quando un ventunenne straniero, già noto alle forze dell’ordine, ha ignorato l’alt dei Carabinieri lungo la via Emilia Est, dando il via a un inseguimento ad alta tensione. La corsa è terminata in via La Spezia, dove il giovane ha perso il controllo della Fiat Punto, finendo fuori strada e urtando l’auto dei militari. Dopo un tentativo di fuga a piedi e una violenta resistenza, è stato arrestato. Nell’auto, priva di assicurazione e revisione, sono stati trovati un coltello e tessere sanitarie rubate. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari.


Due giorni prima un altro intervento della Polizia locale aveva portato alla luce una situazione simile: un trentenne, fermato alla Crocetta per guida irregolare, è risultato senza patente e alla guida di un’auto non assicurata, già sequestrata un mese prima. Per lui sono scattate sanzioni per oltre settemila euro e un nuovo sequestro del veicolo.

Due episodi diversi, ma un unico filo conduttore: controlli che, grazie al lavoro costante delle forze dell’ordine, continuano a intercettare comportamenti pericolosi e a tutelare la sicurezza sulle strade modenesi.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sgombero nomadi Tav, surreali critiche dal Pd: bisognava intervenire prima

Sgombero nomadi Tav, surreali critiche dal Pd: bisognava intervenire prima

Policlinico Modena, quel parcheggio è una vergogna

Policlinico Modena, quel parcheggio è una vergogna

Ventunenne senza patente fugge all'alt e si scontra con i carabinieri: arrestato

Ventunenne senza patente fugge all'alt e si scontra con i carabinieri: arrestato

Continua a Modena la folle corsa del diesel: il 41% ha raggiunto o superato i 2 euro

Continua a Modena la folle corsa del diesel: il 41% ha raggiunto o superato i 2 euro

Ausl e Aou di Modena, in arrivo 54 milioni per tre nuove sale operatorie e l'edificio materno-infantile

Ausl e Aou di Modena, in arrivo 54 milioni per tre nuove sale operatorie e l'edificio materno-infantile

Senza patente alla guida di un'auto sotto sequestro: denuncia e multa da 7000 euro

Senza patente alla guida di un'auto sotto sequestro: denuncia e multa da 7000 euro

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Modena, inseguimento finisce in tragedia, auto si scontra con una utilitaria: muore una donna

Modena, inseguimento finisce in tragedia, auto si scontra con una utilitaria: muore una donna

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena

Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena

Articoli Recenti Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Rapine a un centro scommesse di Vignola: presa banda di campani

Due visioni, due piazze sulla crisi in Iran

Due visioni, due piazze sulla crisi in Iran

Accademia Militare, giura il 207° corso Fermezza

Accademia Militare, giura il 207° corso Fermezza

Modena, omaggio a Francesca Albanese, il sindaco Mezzetti: ‘Non lo rifarei’

Modena, omaggio a Francesca Albanese, il sindaco Mezzetti: ‘Non lo rifarei’