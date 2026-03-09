Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Minori nell'area nomadi sgomberata: minacce e insulti alla troupe e agli italiani

Minori nell'area nomadi sgomberata: minacce e insulti alla troupe e agli italiani

Il ragazzo accusato di resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso è stato riaffidato alla famiglia. Rivolgendosi alla troupe di Fuori dal Coro, ammette: 'Non vado a scuola'

2 minuti di lettura

Momenti di tensione all'interno dell'area Nomadi di San Matteo, prima dello sgombero del 6 marzo scorso. Ad essere presa di mira da minacce da parte di un uomo che vi alloggiava in una roulotte, la troupe della trasmissione Fuori dal Coro, di Rete 4 giunta all'interno dell'area comunale dove abitavano i giovani che il 28 febbraio scorso viaggiavano sull'auto che ha centrato in pieno l'utilitaria in cui una si trovava una donna di 89 anni, deceduta nell'impatto. A bordo anche due minori accusati di omissione di soccorso e di resistenza a pubblico ufficiale, essendo fuggiti dopo l'impatto insieme al 20enne alla guida senza avere mai conseguito la patente.

 

Uno di loro, dopo essere stato riaffidato alla famiglia che lì alloggiava, si è mostrato ugualmente aggressivo, con insulti e provocazioni rivolte ai giornalisti e alle istituzioni: 'Vaff....agli italiani' ha detto a telecamere accese oltre ad altri particolari, ben più significativi, che oltre ad un degrado impressionante fatto di tonnellate di rifiuti anche nei pressi del tavolo in cui l'adulto e il ragazzo stavano mangiando: 'Mio padre è in carcere e io non vado a scuola'.

 

Nonostante il quadro complessivo di povertà sociale, educativa e di devianza, il minore è stato riaffidato al proprio nucleo familiare. Una decisione che seppur non contestabile, solleva quantomeno interrogativi. La normativa italiana sulla tutela dei minori richiede che l’affidamento avvenga solo in presenza di un ambiente idoneo alla crescita, alla sicurezza e alla formazione del dei ragazzi. E se nel caso specifico ci potrebbe essere la possibilità, legata al trasferimento provvisorio dei nuclei familiari nelle aree della parrocchia di San Pancrazio, per il superamento delle condizioni ambientali, necessità di ben più elevati cambi la condizione di povertà educativa e del contesto familiare.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Campo nomadi, Mazzi: 'Bene lo sgombero ma tardivo'

Campo nomadi, Mazzi: 'Bene lo sgombero ma tardivo'

Sgombero nomadi Tav, Lenzini (Pd) ringrazia tutti tranne Mezzetti: 'San Pancrazio soluzione di emergenza'

Sgombero nomadi Tav, Lenzini (Pd) ringrazia tutti tranne Mezzetti: 'San Pancrazio soluzione di emergenza'

Chiusura campo nomadi abusivo: soddisfazione da Lega e Forza Italia

Chiusura campo nomadi abusivo: soddisfazione da Lega e Forza Italia

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Aree nomadi: dal Comune 100.000 euro all'anno per manutenzioni e riparare danni

Aree nomadi: dal Comune 100.000 euro all'anno per manutenzioni e riparare danni

Aree nomadi, acceso dibattito in Consiglio: Forza Italia attacca, l'assessore difende il modello

Aree nomadi, acceso dibattito in Consiglio: Forza Italia attacca, l'assessore difende il modello

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, addio a don Angelo Sandri: aveva 98 anni

Modena, addio a don Angelo Sandri: aveva 98 anni

Cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri: 6700 euro ancora a Babau per un progetto grafico

Cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri: 6700 euro ancora a Babau per un progetto grafico

Eccidio di Navicello, 81 anni fa l’uccisione di 10 partigiani da parte dei nazifascisti

Eccidio di Navicello, 81 anni fa l’uccisione di 10 partigiani da parte dei nazifascisti

Un murales per celebrare l'impresa al femminile realizzato dagli studenti del Venturi

Un murales per celebrare l'impresa al femminile realizzato dagli studenti del Venturi