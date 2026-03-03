Aree nomadi: dal Comune 100.000 euro all'anno per manutenzioni e riparare danni

Spesa pubblica: 480 mila euro in cinque anni
Secondo i dati forniti dall’assessore, negli ultimi cinque anni il settore Lavori pubblici ha sostenuto 476.335,94 euro di spesa per manutenzioni e adeguamenti nelle aree nomadi.
Le principali voci riguardano in particolare 203.035,59 euro in via Nonantolana 1291 per manutenzioni straordinarie su tre unità immobiliari; 51.433,45 euro in via Cavo Argine 112 per lavori di manutenzione ordinaria su edifici pubblici e sociali; e 221.866,90 euro in via Django per il rifacimento degli impianti elettrici e idrici manomessi, modfificati e ditrutti dall'incendio che ne conseguito. Paga il Comune.
Scarichi fognari ed impianti elettrici non a norma per modifiche e manomissioni successiva al 2017
Dopo avere specificato come l’esperienza modenese relativa alla chiusura dell'ex grande campo di via Bacelliera e la sua sostituzione con un numero maggiore di aree più piccole contribuì a quello che la regione definì poi nella legge regionale n. 11/2015,
Sul fronte degli impianti fognari, necessità di adeguamento sono state rilevate in particolare a Saliceta San Giuliano, via Danimarca e via Fossamonda.
Sovraffollamento
La densità abitativa rappresenta un’altra criticità. L’area più problematica è quella di via Django dove il sovraffollamento sarebbe in corso di risoluzione tramite redistribuzione delle famiglie e un progetto di transizione abitativa. Densità superiori ai limiti della legge regionale si registrano anche in via Danimarca, via Fossamonda e via Cavo Argine 86.
L’assessore sottolinea che il Comune sta programmando interventi graduali, ma riconosce che “permangono problematiche”, soprattutto per impianti, sicurezza e sovraffollamento.
Un quadro che, a quasi dieci
Nonostante ciò alla domanda su controlli di carattere amministrativo e di Polizia l'assessore risponde che non ce ne sono stati perchè, ha detto, nessuno li ha richiesti