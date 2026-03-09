Ausl e Aou di Modena, in arrivo 54 milioni per tre nuove sale operatorie e l'edificio materno-infantile

La Regione Emilia Romagna ha dato il via libera alle due aziende sanitarie modenesi, Ausl e Aou, all’accensione di due mutui dal valore complessivo di 54 milioni di euro.
Tra gli obiettivi principali del finanziamento quelli di sostenere il percorso di integrazione sanitaria del sistema Nord Modenese, di completare l’edificio Materno-Infantile del Policlinico e realizzare tre nuove sale operatorie.
I dettagli e le prospettive future sono stati illustrati in una conferenza stampa in Regione, a Bologna, alla presenza del presidente, Michele de Pascale, dell’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, e dei direttori generali dell’Azienda Usl, Mattia Altini, e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Luca Baldino.
'Sostenere il servizio sanitario pubblico non può rimanere solo uno slogan, ma va dimostrato con atti concreti- sottolinea il presidente della Regione, Michele de Pascale -. E questo ne è un esempio: destinare risorse alla sanità significa generare valore nel lungo periodo, riducendo i costi sociali, offrendo strutture moderne e confortevoli, attraendo nuovi investimenti e rinnovando quel patto di fiducia imprescindibile tra cittadini e istituzioni. Ogni euro- conclude il presidente- investito in prevenzione, ricerca e innovazione produce benefici che si riflettono sull’intero tessuto delle nostre comunità e per questo in Emilia-Romagna facciamo quello che auspichiamo venga riprodotto anche a livello nazionale: gli investimenti in sanità non sono solo una voce di spesa, ma una priorità strategica'.
'Oggi presentiamo un investimento importante che avrà ricadute su tutto il territorio modenese e non solo- spiega l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi-.
'Queste nuove risorse- commentano Altini e Baldino– ci consentono di intervenire in tempi brevi su una serie di situazioni edilizie e tecnologiche strategiche che necessitano di risposte concrete. In sanità l’evoluzione edilizia e tecnologia sono due aspetti fondamentali del percorso diagnostico e terapeutico. Da un lato, infatti, la tecnologia, ci consente di migliorare le nostre performance; dall’altro, l’evoluzione della scienza medica necessita un continuo adattamento delle strutture edilizie. In questo senso, i due nuovi mutui sono un’occasione importantissima per tutto il sistema sanitario provinciale'.
Gli interventi previsti
Dei 54 milioni, 29 saranno destinati a progetti dell’Azienda Usl di Modena e i restanti 25 all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Per AUSL, le risorse saranno impiegate per sostenere il percorso di realizzazione del sistema sanitario integrato del Nord
Per quanto riguarda l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena le risorse saranno destinate principalmente al Policlinico di Modena. Al completamento dell’edificio Materno-Infantile saranno destinati 20 milioni di euro, alla luce dell’aumento dei prezzi registrato negli ultimi anni a causa della situazione internazionale. Altri due milioni saranno riservati alla realizzazione di tre nuove sale operatorie, comprensive di spogliatoi e adeguamento impiantistico. Nell’ambito del più complessivo progetto di miglioramento sismico al 60%, un milione e mezzo di euro sarà destinato alla realizzazione di una nuova cabina elettrica e delle relative apparecchiature.