Maranello: 41 il numero di persone coinvolte dal getto di spray urticante a scuola, tre i minori all'ospedale

Tre studenti maschi – di 14 e 17 anni – sono stati trasferiti all’ospedale di Sassuolo per sintomi di irritazione respiratoria e bruciore agli occhi. Indagano i carabinieri

Il report definitivo delle autorità sanitarie riguardante il caso accaduto ieri mattina all'Ipsia corni di Maranello dove ignoti hanno spruzzato spray urticante nei locali, registra 41 persone coinvolte tra studenti, insegnanti e personale scolastico.
Tre studenti maschi – di 14 e 17 anni – sono stati trasferiti all’ospedale di Sassuolo per sintomi di irritazione respiratoria e bruciore agli occhi.
Le loro condizioni non destano preoccupazione. Altri 38 tra ragazzi e adulti hanno ricevuto assistenza direttamente a scuola.
Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, coordinate dalla centrale operativa di Sassuolo. I carabinieri di Maranello e della Compagnia di Sassuolo hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica e identificare chi abbia azionato lo spray all’interno dell’edificio.

