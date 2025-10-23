Il report definitivo delle autorità sanitarie riguardante il caso accaduto ieri mattina all'Ipsia corni di Maranello dove ignoti hanno spruzzato spray urticante nei locali, registra 41 persone coinvolte tra studenti, insegnanti e personale scolastico.
Tre studenti maschi – di 14 e 17 anni – sono stati trasferiti all’ospedale di Sassuolo per sintomi di irritazione respiratoria e bruciore agli occhi.
Le loro condizioni non destano preoccupazione. Altri 38 tra ragazzi e adulti hanno ricevuto assistenza direttamente a scuola.
Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, coordinate dalla centrale operativa di Sassuolo. I carabinieri di Maranello e della Compagnia di Sassuolo hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica e identificare chi abbia azionato lo spray all’interno dell’edificio.
Maranello: 41 il numero di persone coinvolte dal getto di spray urticante a scuola, tre i minori all'ospedale
Tre studenti maschi – di 14 e 17 anni – sono stati trasferiti all’ospedale di Sassuolo per sintomi di irritazione respiratoria e bruciore agli occhi. Indagano i carabinieri
Il report definitivo delle autorità sanitarie riguardante il caso accaduto ieri mattina all'Ipsia corni di Maranello dove ignoti hanno spruzzato spray urticante nei locali, registra 41 persone coinvolte tra studenti, insegnanti e personale scolastico.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Spilamberto e Savignano, denunciate tre persone per abbandono di rifiuti
Mirandola, tutto come previsto: Mariapaola Bergomi confermata presidente Memoria festival
Carpi, questore ordina chiusura per 10 giorni di un esercizio pubblico in centro storico
Unione del Sorbara, il nuovo comandante è Filippo Bonvicini
I Vigili del Fuoco sono cittadini onorari di Castelfranco Emilia
Fondazione di Vignola, consegnate Borse di Studio agli studenti dell’Unione Terre di Castelli
Schianto al Carrai di Pavullo: 23enne ferita resta incastrata nelle lamiere