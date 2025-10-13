Castelfranco: uccise la moglie e poi si tolse la vita, giovedì i funerali congiunti
Enzo Manzini e Maria Capitati avevano 92 e 88 anni. La donna era affetta da Alzheimer
