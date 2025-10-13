Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco: uccise la moglie e poi si tolse la vita, giovedì i funerali congiunti

Castelfranco: uccise la moglie e poi si tolse la vita, giovedì i funerali congiunti

Enzo Manzini e Maria Capitati avevano 92 e 88 anni. La donna era affetta da Alzheimer

1 minuto di lettura
Si terranno giovedì alle 15.30 alla Funeral Home Terracielo i funerali congiunti dei coniugi Enzo Manzini e Maria Capitati di 92 e 88 anni. Il 7 ottobre Enzo Manzini ha ucciso la propria moglie, Maria Capitati, colpendola al collo con un coltello, per poi salire lungo le scale dell'edificio e, giunto ad un pianerottolo al secondo piano, gettarsi in strada dalla finestra, uccidendosi. Una tragedia della disperazione, la donna era affetta da Alzheimer, avvenuta a Castelfranco Emilia dove la coppia ha sempre vissuto.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Promozione, il Castelfranco perde col Bentivoglio ma la gara si rigiocherà

Promozione, il Castelfranco perde col Bentivoglio ma la gara si rigiocherà

'Non prese denuncia di una vittima', carabiniere chiede giudizio immediato

'Non prese denuncia di una vittima', carabiniere chiede giudizio immediato

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

A Castelfranco torna il Festival della sconfitta

A Castelfranco torna il Festival della sconfitta

'Stupro di San Damaso, la stragrande maggioranza dei crimini commessi da nordafricani'

'Stupro di San Damaso, la stragrande maggioranza dei crimini commessi da nordafricani'

'Stupro di San Damaso, la sinistra continua a chiudere gli occhi sul fallimento dell'accoglienza'

'Stupro di San Damaso, la sinistra continua a chiudere gli occhi sul fallimento dell'accoglienza'

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, Ausl in lutto: è morto a 52 anni il dottor Francesco Rametta

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Baggiovara, sostituzione quasi completa dello sterno su una paziente affetta da carcinoma

Baggiovara, sostituzione quasi completa dello sterno su una paziente affetta da carcinoma

Modena, Aldina compie 100 anni: consegnata la Bonissima

Modena, Aldina compie 100 anni: consegnata la Bonissima

La psiche tra salute e malattia in ospedale: seminario a Modena

La psiche tra salute e malattia in ospedale: seminario a Modena

A San Cesario una sera di solidarietà per la riqualificazione del Centro oncologico modenese

A San Cesario una sera di solidarietà per la riqualificazione del Centro oncologico modenese