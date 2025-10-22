Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il consigliere Pd Bignardi si scusa con la polizia locale: 'Frase sbagliata'

Modena, il consigliere Pd Bignardi si scusa con la polizia locale: 'Frase sbagliata'
Iscriviti al nostro canale YouTube!

'Mi dispiace di non aver spiegato il mio pensiero come avrei voluto. Il mio obiettivo resta quello di contribuire a un confronto costruttivo e sereno'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Scusandomi per una frase sbagliata e infelice che ho utilizzato durante il dibattito in Consiglio Comunale sulla sicurezza, vorrei innanzitutto ribadire il pieno sostegno e la massima fiducia nei confronti della Polizia Locale di Modena. Essa svolge sempre più un ruolo fondamentale al servizio della nostra comunità, sebbene la sicurezza sia in primo luogo un compito che deve assolvere lo Stato con le Forze dell’ordine. La nostra Polizia Locale non si è mai sottratta a fare la propria parte per la sicurezza dei modenesi'. Così in una lettera aperta a tutti gli agenti della Polizia Locale il consigliere comunale Pd Alberto Bignardi si scusa dopo le frasi riportate da La Pressa (video sopra) e dalle quali anche il sindaco Mezzetti ha preso le distanze.
'Questo, infatti, era il concetto che avrei voluto esternare durante l’ultimo dibattito in Consiglio Comunale: la nostra Polizia Locale sta portando avanti uno sforzo enorme per garantire la pubblica sicurezza e occorre che anche il Governo dia una risposta in termini anzitutto di numero adeguato di agenti presenti sul territorio, affinché la responsabilità non ricada unicamente sulle amministrazioni locali e sulla sua Polizia Locale.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Ritengo che tutti i ruoli, in ogni ambito del servizio pubblico - che si tratti di agenti, infermieri, medici o altri professionisti - abbiano pari dignità e meritino il massimo rispetto. In particolare quelli che operano quotidianamente sul territorio a tutela dei cittadini, affinché si abbia una città più sicura per tutti. Mi dispiace di non aver spiegato il mio pensiero come avrei voluto. Il mio obiettivo resta quello di contribuire a un confronto costruttivo e sereno, volto a valorizzare il lavoro della Polizia Locale, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, operatori e cittadini'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ammanco da 850mila in Fondazione Modena, Platis attacca: 'Controlli inesistenti e danni taciuti'

Ammanco da 850mila in Fondazione Modena, Platis attacca: 'Controlli inesistenti e danni taciuti'

Polizia locale di serie B rispetto a forze dell'ordine: Mezzetti bacchetta il consigliere Pd

Polizia locale di serie B rispetto a forze dell'ordine: Mezzetti bacchetta il consigliere Pd

Modena-Empoli, tifosi gialloblù già scatenati: oltre 2.500 biglietti venduti. E Tonoli torna in gruppo dopo l’infortunio

Modena-Empoli, tifosi gialloblù già scatenati: oltre 2.500 biglietti venduti. E Tonoli torna in gruppo dopo l’infortunio

Unione del Sorbara, il nuovo comandante è Filippo Bonvicini

Unione del Sorbara, il nuovo comandante è Filippo Bonvicini

'Regolamentazione Dehors a Modena, il Pd contro il sindaco per le solite beghe interne'

'Regolamentazione Dehors a Modena, il Pd contro il sindaco per le solite beghe interne'

'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: i controlli interni non funzionano, sistema malato'

'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: i controlli interni non funzionano, sistema malato'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Lega e Team Vannacci Mutina: fiducia e impegno rinnovati

Lega e Team Vannacci Mutina: fiducia e impegno rinnovati

Centro storico e Dehor: condivisione piena della linea Mezzetti

Centro storico e Dehor: condivisione piena della linea Mezzetti

Sanità Emilia Romagna, Vignali (Fi): 'Ticket sui farmaci fa crollare vendita medicinali'

Sanità Emilia Romagna, Vignali (Fi): 'Ticket sui farmaci fa crollare vendita medicinali'

Sassuolo, moschea ai 'Quadrati', toni accesi all'assemblea pubblica, Forza Italia dice No: 'Non c'è intesa con lo Stato'

Sassuolo, moschea ai 'Quadrati', toni accesi all'assemblea pubblica, Forza Italia dice No: 'Non c'è intesa con lo Stato'