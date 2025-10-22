Modena, il consigliere Pd Bignardi si scusa con la polizia locale: 'Frase sbagliata'
'Mi dispiace di non aver spiegato il mio pensiero come avrei voluto. Il mio obiettivo resta quello di contribuire a un confronto costruttivo e sereno'
'Questo, infatti, era il concetto che avrei voluto esternare durante l’ultimo dibattito in Consiglio Comunale: la nostra Polizia Locale sta portando avanti uno sforzo enorme per garantire la pubblica sicurezza e occorre che anche il Governo dia una risposta in termini anzitutto di numero adeguato di agenti presenti sul territorio, affinché la responsabilità non ricada unicamente sulle amministrazioni locali e sulla sua Polizia Locale.
