Polizia locale di serie B rispetto a forze dell'ordine: Mezzetti bacchetta il consigliere Pd

'È un corpo dinamico che lavora, ovviamente nell’ambito delle proprie competenze, in coordinamento con le altre Forze dell'Ordine'

Dopo le esternazioni del consigliere Pd Alberto Bignardi che ha paragonato la polizia locale ad infermieri a dispetto dei medici (polizia e carabinieri), il sindaco Mezzetti prende le distanze e ribadisce 'la stima al corpo degli agenti che ogni giorno è in campo per la comunità e ridefinisce la sua azione anche rispetto ai cambiamenti della società'.
'La Polizia Locale di Modena è un corpo di uomini e donne che affronta ogni giorno l'ordinario e, sempre di più, lo straordinario legato a una società in profondo cambiamento che diventa frontiera di compiti che vengono ridefiniti'.

'È bene che tutti abbiano questa consapevolezza quando si discute del ruolo dei nostri agenti e di quello che fanno. Codici rossi, interventi su risse e reati di vario genere, l'importantissimo servizio 'antibullismo' che tanto si lega ad una delle questioni più all'attenzione del dibattito pubblico, quella della violenza dei giovani sui loro coetanei, solo per citare alcuni degli aspetti che quotidianamente vengono affrontati. Tutto questo si affianca alla vigilanza sul rispetto delle regole di civile convivenza che danno ordine e vogliono proteggere la nostra comunità, dal codice della strada e l'incidentalità, alla tutela del consumatore, all'uso corretto dello spazio pubblico e tanto altro ancora - continua Mezzetti -.
È quindi un corpo dinamico che lavora, ovviamente nell’ambito delle proprie competenze, in coordinamento con le altre Forze dell'Ordine come viene stabilito ai tavoli del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al comandante Sola, che ha avviato un lavoro di riorganizzazione del corpo per renderlo sempre più efficiente e a tutte e tutti gli operatori che lavorano nel Corpo di Polizia Locale di Modena, ribadisco la mia stima e il mio incoraggiamento per l'importante lavoro che svolgono al servizio della comunità'.
