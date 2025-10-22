Polizia Locale, Lenzini (Pd) contro Bignardi: 'Piena fiducia e massimo rispetto nel lavoro della Polizia locale'
Lenzini prende le distanze solo dopo le polemiche e la notizia pubblicata da La Pressa, dopo aver taciuto nell'immediatezza delle dichiarazioni in Consiglio, al quale era ovviamente presente
'Come gruppo consiliare del Partito Democratico di Modena vogliamo esprimere il massimo rispetto e stima per il lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia Locale, che rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza e di prossimità per la nostra comunità - ha commentato il segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini -. Sappiamo quanto le competenze e le funzioni siano molteplici e diversificate e soprattutto quanto siano svolte in contesti spesso difficili - prosegue Lenzini - così come siamo consapevoli di come ogni giorno svolgano attività analoghe alle altre forze dell'ordine e che meriterebbero pari prerogative, riconoscimenti e tutele. Il ringraziamento quindi è ancora più forte nei loro confronti: per la loro professionalità e dedizione alla divisa e alla città'.
'In merito alle recenti polemiche, ringraziamo il consigliere Bignardi per
