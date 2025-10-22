Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Polizia Locale, Lenzini (Pd) contro Bignardi: 'Piena fiducia e massimo rispetto nel lavoro della Polizia locale'

Lenzini prende le distanze solo dopo le polemiche e la notizia pubblicata da La Pressa, dopo aver taciuto nell'immediatezza delle dichiarazioni in Consiglio, al quale era ovviamente presente

Il segretario cittadino è intervenuto per ringraziare pubblicamente le donne e gli uomini della Polizia Locale per il loro operato, 'ringraziando' il consigliere Bignardi per le sue scuse dopo lo scivolone di lunedì in Consiglio comunale. Parole dalle quali però Lenzini prende le distanze solo dopo le polemiche e la notizia pubblicata da La Pressa (video sotto), dopo aver taciuto nell'immediatezza delle dichiarazioni in Consiglio, al quale era ovviamente presente.
 

'Come gruppo consiliare del Partito Democratico di Modena vogliamo esprimere il massimo rispetto e stima per il lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia Locale, che rappresentano un presidio fondamentale di sicurezza e di prossimità per la nostra comunità - ha commentato il segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini -. Sappiamo quanto le competenze e le funzioni siano molteplici e diversificate e soprattutto quanto siano svolte in contesti spesso difficili - prosegue Lenzini - così come siamo consapevoli di come ogni giorno svolgano attività analoghe alle altre forze dell'ordine e che meriterebbero pari prerogative, riconoscimenti e tutele. Il ringraziamento quindi è ancora più forte nei loro confronti: per la loro professionalità e dedizione alla divisa e alla città'.
'In merito alle recenti polemiche, ringraziamo il consigliere Bignardi per
aver chiarito le intenzioni e gli obiettivi del suo intervento in Consiglio Comunale - puntualizza il segretario cittadino - non un’ intenzione di sminuire il ruolo della Polizia Locale, ma di evidenziare le diverse funzioni operative e normative che caratterizzano i diversi corpi di sicurezza, ribadendo la necessità che il Governo faccia la sua parte nella pubblica sicurezza in città. Alberto Bignardi ha già chiarito pubblicamente di riconoscere pari dignità e valore a tutti i professionisti del servizio pubblico, e in particolare agli agenti che ogni giorno operano sul territorio modenese con professionalità, impegno e spirito di servizio - conclude Lenzini - il Partito Democratico ha sostenuto, ringraziato e valorizzato il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Locale in decine di interventi in consiglio comunale, ma ci teniamo a ribadirlo oggi ancora una volta'.
