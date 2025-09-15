Bomporto, il secondo weekend di Festa del Lambrusco

Per festeggiare l’anniversario, gli organizzatori hanno voluto dare spazio alle storie e ai volti delle cantine che ogni giorno producono il Lambrusco di Sorbara. Allo stand di degustazione, i visitatori potranno incontrare alcune delle realtà storiche del territorio, tra cui Garuti VINI, Cantina Divinja, Cantina della Volta e Cantina Bellei Aurelio. Un’occasione per conoscere da vicino le radici, le sfide e la dedizione delle famiglie che da generazioni coltivano la terra e danno vita a un’eccellenza locale.
Tra le novità dell’edizione 2025, la “Caccia al Patachein”, che coinvolge l’intero paese in un gioco a premi. Cinquanta adesivi numerati sono stati nascosti in negozi, parchi e stand della festa. I partecipanti potranno fotografarli e inviare le immagini via WhatsApp per concorrere a vincere sei bottiglie di vino, un salame e una mortadellina.
Il secondo weekend si apre venerdì 19 settembre con un doppio appuntamento.
Sabato 20 settembre è la volta del “Picchio Rosso Official Party”, curato da Radio Stella. Dalle 22, Luca Zanarini, dj originario di Solara di Bomporto e storico protagonista delle notti al Picchio Rosso, porterà in consolle la musica dei ricordi più belli. “Sono nato a Solara e ho dei parenti a Sorbara e, da ragazzino, facevo sempre la strada non asfaltata in bicicletta per andarli a trovare. Ho dei bei ricordi, e sono contento di poter suonare qui. È vero che nessuno è profeta in patria, ma io ci speravo proprio di poter suonare dove son nato e cresciuto, e finalmente ci siamo!
Domenica 21 settembre torna la “Giornata dei Bambini”, con attività dedicate ai più piccoli: giochi, laboratori, danza aerea e mercatini. Alle 12 è previsto il decimo raduno di auto storiche, moto e vespe, mentre alle 15.30 si esibiranno i sempre travolgenti Rulli Frulli, che approdano a Sorbara in versione marching band. La giornata si concluderà alle 20.30 con il concerto dei 380 Volt, tributo alla musica anni ’80.