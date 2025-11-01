Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bomporto, fototrappole contro l’abbandono rifiuti: 40 multe in 9 mesi

Bomporto, fototrappole contro l’abbandono rifiuti: 40 multe in 9 mesi

'Il 74% dei 40 trasgressori risiede a Bomporto contro il 26% di residenti in altri comuni'

'Dal primo gennaio al 30 settembre 2025 sono state comminate 40 sanzioni amministrative per comportamenti non conformi, con infrazioni rilevate in postazioni diverse, in particolare nelle frazioni di Solara e Sorbara. Nel corso del 2024, le fototrappole avevano individuato 66 trasgressori di cui il 47% residenti nel Comune di Bomporto, mentre il restante 53% risultava proveniente da altri comuni. Nei primi nove mesi del 2025, invece, il 74% dei 40 trasgressori risiede a Bomporto contro il 26% di residenti in altri comuni'. E' questo il bilancio aggiornato al 30 settembre 2025 sull’attività di monitoraggio tramite fototrappole, installate a rotazione in prossimità dei cassonetti per contrastare l’abbandono e il conferimento scorretto dei rifiuti a Bomporto.

 

Le violazioni dei primi nove mesi di quest'anno hanno riguardato principalmente l’abbandono di rifiuti e il conferimento errato e non conforme rispetto alla tipologia di cassonetto. Tuttavia, le fototrappole hanno anche documentato episodi di particolare inciviltà, tra cui l’espletamento di bisogni fisiologici in prossimità dei contenitori e tentativi deliberati di occultare la targa del veicolo per evitare l’identificazione.
'Nel rivolgere un doveroso e sentito ringraziamento alla Polizia Locale dell’Unione, il cui operato è determinante nell’accertamento delle sanzioni, rileviamo come i dati confermino l’efficacia delle fototrappole quali strumenti di controllo e deterrenza. Al tempo stesso, però, emergono comportamenti che superano la semplice negligenza, sfociando in forme di inciviltà inaccettabili. Il rispetto dell’ambiente e delle regole è un dovere civico: continueremo a investire in monitoraggio e sensibilizzazione, affinché Bomporto sia un territorio sempre più pulito e rispettato da tutti' - spiega l'assessore all’Ambiente del Comune di Bomporto, Andrea Berselli.

