Vignola: le chiavi della città consegnate alle suore
Sabato 8 in Consiglio Comunale seduta straordinaria per la cerimonia di consegna alle religiose appartenenti all’Ordine delle Suore 'Adoratrici del Santissimo', presente nel comune dal 1927
È stato convocato per sabato 8 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala consiliare del Municipio, il Consiglio comunale nel corso del quale verranno conferite le “Chiavi della città” alle suore di Vignola appartenenti all’Ordine delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi della Madre generale suor Maria Luisa Ciceri, del parroco di Vignola Don Luca Fioratti e del presidente della Fondazione L’Asilo di Vignola Valter Baldini.
Questa è la motivazione ufficiale dell'onorificenza: “Il sindaco Emilia Muratori e il Consiglio comunale di Vignola conferiscono le chiavi della città alle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento che hanno svolto, per quasi cento anni, un encomiabile e fondamentale servizio a favore della comunità vignolese nella cura dei malati, dei bambini e dei più fragili. Tante famiglie hanno avuto modo di conoscere la loro dedizione, la loro discrezione, il loro sostegno fattivo. Questa onorificenza vuole essere l’espressione della riconoscenza e dell’apprezzamento di un intero territorio”. L’Istituto delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento è una Congregazione fondata nel 1882 a Bergamo da San Francesco Spinelli, con Casa Madre e Casa Generalizia a Rivolta d’Adda. Le suore erano presenti a Vignola fin dal 4 ottobre 1927.
