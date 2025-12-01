Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, drammatico scontro tra due auto: due feriti gravemente

Drammatico incidente questa sera intorno alle 21.30 a Carpi. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito dello scontro tra due autovetture in strada Statale Romana sud. A seguito del violento impatto due degli occupanti sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. L'intervento dei Vigili del fuoco intervenuti con cesoie e divaricatore, ha permesso di estrarli per poi consegnarli al 118 presente in posto. Presenti anche polizia locale e carabinieri per i rilievi.

