Drammatico incidente questa sera intorno alle 21.30 a Carpi. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito dello scontro tra due autovetture in strada Statale Romana sud. A seguito del violento impatto due degli occupanti sono rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. L'intervento dei Vigili del fuoco intervenuti con cesoie e divaricatore, ha permesso di estrarli per poi consegnarli al 118 presente in posto. Presenti anche polizia locale e carabinieri per i rilievi.
Carpi, drammatico scontro tra due auto: due feriti gravemente
L'intervento dei Vigili del fuoco intervenuti con cesoie e divaricatore, ha permesso di estrarli per poi consegnarli al 118
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Carpi, clamoroso colpo in gioielleria in pieno centro. Il sindaco: 'Qui non c’è spazio per la criminalità'
Vignola, incendio in un magazzino di mangimi
Castelfranco, vicenda Cà Vazzona: il Tar dà ragione a Nuova Immobiliare, dal Comune possibile indennizzo da oltre 800.000 euro al ricorrente
A Pavullo non si nasce più ma la ginecologia aumenta visite e interventi
Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'Articoli Recenti
Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos
'Sicurezza a Castelfranco, commercianti allo stremo: basta sorrisi e narrazioni fantastiche'
Formigine, in fiamme un trattore agricolo
Fiorano, spaccio di cocaina: arrestati due marocchini