Carpi, guasto nel reparto Rianimazione dell'ospedale: pazienti trasferiti

Il guasto ha causato la fuoriuscita di acqua nei box e il cedimento di due pannelli della controsoffittatura nei servizi igienici

1 minuto di lettura

Questa notte si è verificato un guasto tecnico all’interno del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Ramazzini di Carpi: a causa della rottura di un raccordo del filtro di una strumentazione (lava endoscopi) posta al piano superiore, si è reso necessario il trasferimento temporaneo di due pazienti in un altro box sempre all’interno dello stesso reparto, e lo spostamento, già programmato per la mattina di oggi, di un altro paziente in altro contesto assistenziale. Il guasto ha causato la fuoriuscita di acqua nei box e il cedimento di due pannelli della controsoffittatura nei servizi igienici, non utilizzati in quel momento. 'La prontezza dei professionisti della Rianimazione, che hanno tempestivamente segnalato l’accaduto, e dei servizi tecnici intervenuti per interrompere il flusso d’acqua, ha consentito di limitare i danni e i disagi ai pazienti - fa sapere l'Ausl -. Nella mattina odierna è previsto il ripristino del guasto e il ritorno alla piena funzionalità dei tre box'.

