Carpi, crollo in Rianimazione, Platis: 'Risultato di venti anni di perdite di tempo della Regione'

'Nuovo episodio critico all’ospedale Ramazzini di Carpi. A causa di nuove infiltrazioni d’acqua, nelle scorse ore è crollato un controsoffitto all’interno di una stanza del reparto di terapia intensiva. I pazienti presenti sono stati trasferiti in via precauzionale, ma l’episodio ha riacceso le polemiche sulle condizioni della struttura'.

A intervenire è Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, che parla di 'fatto gravissimo e di ulteriore dimostrazione del degrado strutturale in cui versa il Ramazzini'.



'Il ciclo di vita dell’ospedale – afferma Platis – è concluso da tempo, ma la Regione per almeno venti anni ha perso tempo e rinviato il progetto di campagna elettorale in campagna elettorale. Anche dopo il drammatico sisma del 2012, l’Ausl ha preferito limitarsi ad intascare i rimborsi delle assicurazioni invece di valutare un progetto ampio, valorizzando realmente i territori sia di Mirandola sia di Carpi. Ora ci troveremo di fronte a nuove maxi spese al Ramazzini che saranno soltanto l’ennesimo rattoppo, in netto contrasto con la narrazione trionfale che la sinistra ha sempre fatto della sanità emiliano-romagnola'.

Il caso è stato prontamente sottoposto anche alla Giunta regionale con una interrogazione del presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali. Il capogruppo azzurro ha chiesto chiarimenti urgenti sulla vicenda e di conoscere quali misure la Regione intenda adottare per mettere in sicurezza la struttura nell’attesa del nuovo ospedale che sarà realizzato fra oltre 8 anni.

