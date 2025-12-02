Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, crollo in Rianimazione, Platis: 'Risultato di venti anni di perdite di tempo della Regione'

Carpi, crollo in Rianimazione, Platis: 'Risultato di venti anni di perdite di tempo della Regione'

'Fatto gravissimo e ulteriore dimostrazione del degrado strutturale in cui versa il Ramazzini'

1 minuto di lettura

'Nuovo episodio critico all’ospedale Ramazzini di Carpi. A causa di nuove infiltrazioni d’acqua, nelle scorse ore è crollato un controsoffitto all’interno di una stanza del reparto di terapia intensiva. I pazienti presenti sono stati trasferiti in via precauzionale, ma l’episodio ha riacceso le polemiche sulle condizioni della struttura'.
A intervenire è Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, che parla di 'fatto gravissimo e di ulteriore dimostrazione del degrado strutturale in cui versa il Ramazzini'.

'Il ciclo di vita dell’ospedale – afferma Platis – è concluso da tempo, ma la Regione per almeno venti anni ha perso tempo e rinviato il progetto di campagna elettorale in campagna elettorale. Anche dopo il drammatico sisma del 2012, l’Ausl ha preferito limitarsi ad intascare i rimborsi delle assicurazioni invece di valutare un progetto ampio, valorizzando realmente i territori sia di Mirandola sia di Carpi. Ora ci troveremo di fronte a nuove maxi spese al Ramazzini che saranno soltanto l’ennesimo rattoppo, in netto contrasto con la narrazione trionfale che la sinistra ha sempre fatto della sanità emiliano-romagnola'.
Il caso è stato prontamente sottoposto anche alla Giunta regionale con una interrogazione del presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali. Il capogruppo azzurro ha chiesto chiarimenti urgenti sulla vicenda e di conoscere quali misure la Regione intenda adottare per mettere in sicurezza la struttura nell’attesa del nuovo ospedale che sarà realizzato fra oltre 8 anni.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'

Sicurezza, Barbari (Pd): 'Bravo il consigliere Forza Italia che ha condiviso la battaglia Pd'

Nuovo ospedale di Carpi: edificio da 4 piani, previsti 720 parcheggi

Nuovo ospedale di Carpi: edificio da 4 piani, previsti 720 parcheggi

Carpi, due pakistani e un senegalese arrestati per aggressione

Carpi, due pakistani e un senegalese arrestati per aggressione

‘Ospedale di Carpi, disastro in Rianimazione, muffe e allagamenti: specchio di una sanità a pezzi’

‘Ospedale di Carpi, disastro in Rianimazione, muffe e allagamenti: specchio di una sanità a pezzi’

Sicurezza Carpi, Forza Italia per distinguersi da Fdi sta col Pd e chiede al Governo (di cui fa parte) più agenti

Sicurezza Carpi, Forza Italia per distinguersi da Fdi sta col Pd e chiede al Governo (di cui fa parte) più agenti

Sicurezza a Carpi, cortocircuito Forza Italia: accompagna il Pd dal prefetto per chiedere più agenti al governo

Sicurezza a Carpi, cortocircuito Forza Italia: accompagna il Pd dal prefetto per chiedere più agenti al governo

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Vignola, incendio in un magazzino di mangimi

Castelfranco, vicenda Cà Vazzona: il Tar dà ragione a Nuova Immobiliare, dal Comune possibile indennizzo da oltre 800.000 euro al ricorrente

Castelfranco, vicenda Cà Vazzona: il Tar dà ragione a Nuova Immobiliare, dal Comune possibile indennizzo da oltre 800.000 euro al ricorrente

A Pavullo non si nasce più ma la ginecologia aumenta visite e interventi

A Pavullo non si nasce più ma la ginecologia aumenta visite e interventi

Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

Castelfranco, violenta lite nella notte. Il sindaco: 'Domani nuova ordinanza'

Articoli Recenti Vignola: una rotonda intitolata al pasticciere Eugenio Gollini, creatore della torta Barozzi

Vignola: una rotonda intitolata al pasticciere Eugenio Gollini, creatore della torta Barozzi

Carpi, guasto nel reparto Rianimazione dell'ospedale: pazienti trasferiti

Carpi, guasto nel reparto Rianimazione dell'ospedale: pazienti trasferiti

Carpi, drammatico scontro tra due auto: due feriti gravemente

Carpi, drammatico scontro tra due auto: due feriti gravemente

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos

Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello: allarme furti, ora i sindaci Pd lanciano un sos