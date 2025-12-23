Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Capodanno: Mirandola lo festeggia in piazza

Per la prima volta in piazza Costituente evento aperto e gratuito per tutta la cittadinanza. Si inizia alle 16 con attività poi musica dal vivo e DJ set

Per la prima volta Mirandola si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno con un evento di Capodanno aperto alla cittadinanza, gratuito e pensato per valorizzare il centro storico e il senso di comunità. Il cuore della festa sarà Piazza della Costituente, che diventerà luogo di incontro, condivisione e intrattenimento per tutte le generazioni.


Il programma prenderà avvio alle ore 16 con attività e animazioni dedicate a famiglie e bambini, che potranno vivere il pomeriggio tra giochi, musica e iniziative pensate per rendere speciale l’attesa del nuovo anno, anche grazie alla presenza della pista di pattinaggio. Dalle ore 21 spazio alla musica dal vivo con il concerto dei JUNO, band modenese tra le più apprezzate della scena pop-rock nazionale, che porterà sul palco uno spettacolo coinvolgente e adatto a un pubblico ampio e trasversale.


La serata proseguirà con l’intrattenimento a cura di Radio Pico, media partner ufficiale dell’evento, che accompagnerà il pubblico verso il countdown di mezzanotte. A seguire, Mr. Gibo e Monia Voice con “La Taverna Anni ’80/’90” offriranno un viaggio musicale tra i grandi successi italiani e internazionali per celebrare il passaggio al 2026 in un clima di festa e partecipazione. Dopo il brindisi di mezzanotte, la musica continuerà con il DJ set di Sir-K, Andrea Govoni e Gianluca Ruffato, che animeranno la piazza fino alle ore 3, trasformando il centro cittadino in uno spazio di aggregazione e divertimento all’aperto.
L’evento prevede un palco centrale e un’area appositamente delimitata con capienza fino a 2.500 persone, oltre a un servizio bar e beverage attivo per tutta la durata della manifestazione.


Il Capodanno a Mirandola è organizzato da Bernardi Eventi, in collaborazione con la Società Mirandolese, con il patrocinio del Comune di Mirandola. Un appuntamento che nasce con l’obiettivo di diventare un riferimento nel panorama degli eventi invernali dell’Area Nord, valorizzando la città e offrendo alla comunità un’occasione di festa condivisa.


«Il Capodanno in Piazza rappresenta un segnale importante per Mirandola: un momento di incontro aperto a tutti, pensato per vivere il centro storico in modo positivo e partecipato - sottolinea l’Assessore alla Promozione del Territorio Marco Donnarumma - È un’iniziativa che unisce intrattenimento, sicurezza e qualità dell’offerta, frutto della collaborazione tra pubblico e privato, e che auspichiamo possa diventare una tradizione per la nostra città. Vi aspettiamo per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno nel cuore di Mirandola».

