Castelfranco, alla guida di monopattino rubato: tunisino denunciato

Castelfranco, alla guida di monopattino rubato: tunisino denunciato

Dopo l’identificazione, i carabinieri hanno esteso gli approfondimenti sul mezzo che è risultato essere provento di un furto, denunciato il 9 dicembre

Nella serata del 26 dicembre, i carabinieri di Modena hanno denunciato un 20enne tunisino per ricettazione.

Lo straniero stava percorrendo Corso Martiri a Castelfranco Emilia alla guida di un monopattino elettrico, quando è stato sottoposto ad un controllo da parte dei militari.

Dopo l’identificazione, i carabinieri hanno esteso gli approfondimenti sul mezzo che è risultato essere provento di un furto, denunciato il 9 dicembre. Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario, mentre lo straniero è stato segnalato per ricettazione.

Alcol alla guida: due incidenti e due denunce a Castelfranco

Castelfranco, truffa un'anziana vittima di incidente: arrestata 32enne

Castelfranco, salvano anziano in difficoltà: premiati tre cittadini

Castelfranco, inseguimento per le strade di campagna: finisce la corsa nel fossato

Castelfranco, centro islamico e luogo di culto in cantina e autorimessa, Lega: 'E' una moschea irregolare'

'Sicurezza a Castelfranco, commercianti allo stremo: basta sorrisi e narrazioni fantastiche'

'Carpi, rimuovere il Gratta e Vinci automatico dal Borgogioioso'

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

Fuori Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

'San Cesario, avvallamento sul cavalcavia della nuova tangenziale: cittadini preoccupati'

'Bilancio 2026: tasse record a Mirandola ma le strade restano colabrodo'

Capodanno: Mirandola lo festeggia in piazza

