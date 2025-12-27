Castelfranco, alla guida di monopattino rubato: tunisino denunciato

Nella serata del 26 dicembre, i carabinieri di Modena hanno denunciato un 20enne tunisino per ricettazione.

Lo straniero stava percorrendo Corso Martiri a Castelfranco Emilia alla guida di un monopattino elettrico, quando è stato sottoposto ad un controllo da parte dei militari.

Dopo l’identificazione, i carabinieri hanno esteso gli approfondimenti sul mezzo che è risultato essere provento di un furto, denunciato il 9 dicembre. Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario, mentre lo straniero è stato segnalato per ricettazione.