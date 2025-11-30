Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Sicurezza a Castelfranco, commercianti allo stremo: basta sorrisi e narrazioni fantastiche'

Boni (Lega): 'Con il Natale in centro è tornata più illuminazione; fino a pochi giorni fa alcuni tratti dei portici di Corso Martiri erano al buio'

'Lunedì 24 novembre il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano ha incontrato I commercianti per discutere in tema sicurezza. Molti hanno subito diversi furti e rapine, ma oggi la rabbia per i danni subiti sembra sciogliersi per lasciare il posto ad un mix di paura e sfiducia. L’entusiasmo, l’amore per il proprio lavoro sono da tempo soffocati dalla fatica quotidiana di dover ripulire fioriere e marciapiedi imbrattati'. A parlare è Lodovica Boni della Lega Castelfranco.

'Spesso sono costretti a rinchiudersi all'interno dei negozi anche in pieno giorno, guardando con sospetto ogni nuovo cliente. Tutti hanno installato allarmi e videocamere e alla sera abbandonano malvolentieri i negozi con l'ansia di ricevere chiamate notturne da parte delle forze dell’ordine. E così quelle serrande diventano ogni giorno più pesanti e si sollevano a fatica. C'è poi una sensazione di forte sconforto, dovuta al convincimento che nessuno stia affrontando in modo serio il problema. Il sindaco Giovanni Gargano parla da mesi del rifiuto ricevuto a fronte della sua richiesta di avere una Compagnia dei carabinieri. Un mantra, che ripete a tutti quasi per sollevarsi dalle proprie responsabilità - continua la Boni -. Nel frattempo cittadini e commercianti si sentono abbandonati da un’amministrazione, che pubblica sui social video e riprese fatte con droni, delle auto della Polizia Locale in pattugliamento: una narrazione tanto fantastica quanto irreale. Con l’arrivo delle luci di Natale in centro storico è tornata più illuminazione; fino a pochi giorni fa alcuni tratti dei portici di Corso Martiri erano completamente al buio. Anche le vie laterali e i parcheggi sono scarsamente illuminati. Garantire sicurezza significa anche investire in un’illuminazione adeguata'.

