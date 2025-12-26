Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Alcol alla guida: due incidenti e due denunce a Castelfranco

In entrambi i casi gli agenti della Polizia Locale hanno rilevato un tasso alcolemico il triplo del consentito. In uno il conducente ha travolto un ciclista

Due conducenti rimasti coinvolti in due sinistri stradali sul territori che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale di Castelfranco Emilia per guida in stato di ebbrezza
alcolica. Negli ultimi giorni gli agenti della Locale hanno fermato due conducenti, entrambi con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, per due diversi incidenti: agli autori tutto ciò è costato il ritiro immediato della patente e la sospensione superiore ad un anno. In uno dei due casi è scattato anche il sequestro amministrativo del veicolo. Nel primo incidente, il conducente 38 enne ha perso il controllo del proprio veicolo Bmw, è uscito fuori strada andando ad urtare un albero per poi cappottarsi più volte, distruggendo completamente l’auto. L’uomo è rimasto ferito e dopo essere stato estratto dal veicolo è stato trasportato in ospedale per le cure mediche. Sottoposto agli accertamenti di alcol e droga, è risultato positivo all’alcol con un valore di oltre quattro volte il limite consentito. L’incidente gli ha causato diverse fratture, la sospensione della patente per oltre un anno e il sequestro del veicolo.
 

Nel secondo caso, un 55enne che circolava sulla Via Emilia ha investito a bassa velocità un ciclista procurandogli lesioni non gravi.
Sul posto sono intervenute due pattuglie
della Polizia Locale di Castelfranco, per il rilievo del sinistro e per la viabilità, che hanno sottoposto l’uomo all’alcol test. Anche in questo caso l’esito è stato positivo: l’etilometro ha rilevato un tasso oltre tre volte il limite consentito.
È scattato il ritiro della patente e la sospensione per oltre un anno. 'Questi episodi - dichiara il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano - ci ricordano quanto la guida in stato di ebbrezza rappresenti ancora oggi un pericolo gravissimo per chi si mette al volante e per tutti gli altri utenti della strada. L’attività di controllo della Polizia Locale è fondamentale per prevenire situazioni che possono avere conseguenze drammatiche, e per questo ringrazio gli agenti impegnati ogni giorno. Continueremo a investire nella sicurezza stradale e nella prevenzione,
con progetti specifici dedicati anche e soprattutto ai più giovani, ma è indispensabile anche un’assunzione di responsabilità individuale: mettersi alla guida dopo aver bevuto significa mettere a
rischio la propria vita e quella degli altri'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

