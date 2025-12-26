Alcol alla guida: due incidenti e due denunce a Castelfranco

alcolica. Negli ultimi giorni gli agenti della Locale hanno fermato due conducenti, entrambi con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, per due diversi incidenti: agli autori tutto ciò è costato il ritiro immediato della patente e la sospensione superiore ad un anno. In uno dei due casi è scattato anche il sequestro amministrativo del veicolo. Nel primo incidente, il conducente 38 enne ha perso il controllo del proprio veicolo Bmw, è uscito fuori strada andando ad urtare un albero per poi cappottarsi più volte, distruggendo completamente l’auto. L’uomo è rimasto ferito e dopo essere stato estratto dal veicolo è stato trasportato in ospedale per le cure mediche. Sottoposto agli accertamenti di alcol e droga, è risultato positivo all’alcol con un valore di oltre quattro volte il limite consentito. L’incidente gli ha causato diverse fratture, la sospensione della patente per oltre un anno e il sequestro del veicolo.
Nel secondo caso, un 55enne che circolava sulla Via Emilia ha investito a bassa velocità un ciclista procurandogli lesioni non gravi.
della Polizia Locale di Castelfranco, per il rilievo del sinistro e per la viabilità, che hanno sottoposto l’uomo all’alcol test. Anche in questo caso l’esito è stato positivo: l’etilometro ha rilevato un tasso oltre tre volte il limite consentito.
È scattato il ritiro della patente e la sospensione per oltre un anno. 'Questi episodi - dichiara il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano - ci ricordano quanto la guida in stato di ebbrezza rappresenti ancora oggi un pericolo gravissimo per chi si mette al volante e per tutti gli altri utenti della strada. L’attività di controllo della Polizia Locale è fondamentale per prevenire situazioni che possono avere conseguenze drammatiche, e per questo ringrazio gli agenti impegnati ogni giorno. Continueremo a investire nella sicurezza stradale e nella prevenzione,
con progetti specifici dedicati anche e soprattutto ai più giovani, ma è indispensabile anche un’assunzione di responsabilità individuale: mettersi alla guida dopo aver bevuto significa mettere a
rischio la propria vita e quella degli altri'.