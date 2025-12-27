Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Droga, stranieri irregolari e ubriachi alla guida: il bilancio di un Natale di controlli a Sassuolo

Il resoconto dei carabinieri sull'area di competenza della locale Compagnia. Dal 24 al 26 dicembre 251 le persone controllate

Nel corso delle ultime giornate festive, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno continuato ad assicurare il controllo del territorio ed i servizi in favore delle comunità, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione frequentati dai più giovani.

 

I servizi, svolti nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, hanno interessato i comuni di Sassuolo, Formigine e Vignola e sono stati eseguiti, secondo una pianificazione coordinata, dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassuolo, dalla Tenenza Carabinieri di Vignola e dalla Stazione Carabinieri di Fiorano Modenese.

 

Nel corso delle attività sono state controllate 251 persone e 121 autoveicoli. Complessivamente sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria tre persone di sesso maschile: due, rispettivamente di 24 e 39 anni, residenti a Sassuolo, per guida in stato di ebbrezza alcolica e un 28enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Italiano.
Un 24enne residente a Formigine è stato, invece, segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish per uso personale.
L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale di Modena in occasione delle festività, volto a rafforzare la sicurezza reale e percepita da parte delle comunità.
I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in concomitanza con le ulteriori festività di fine anno.
Si precisa, infine, che i consueti orari di apertura al pubblico delle caserme non subiranno variazioni nel corso dei giorni festivi, così come già avvenuto in occasione delle giornate di Natale e Santo Stefano.

 

Nella foto, militari sotto i portici di piazza Garibaldi, a Sassuolo

