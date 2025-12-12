Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Formigine: tentato furto in un supermercato, denunciati due georgiani

Avevano nascosto la merce sottratta illegalmente sotto i vestiti

Ieri pomeriggio i carabinieri di Formigine sono intervenuti presso un supermercato di via Treves, a seguito di una segnalazione relativa a un furto in atto all’interno dell’esercizio commerciale.
Giunti sul posto, i militari hanno individuato due uomini di nazionalità georgiana, rispettivamente di 44 e 28 anni, che, dopo aver prelevato diversi generi alimentari, li avevano occultati sotto i propri indumenti, tentando di eludere il pagamento integrale della merce alle casse.
Il comportamento sospetto dei due uomini era stato notato dal personale del supermercato, anche grazie al sistema interno di videosorveglianza che ha consentito di ricostruire la dinamica esatta dell’episodio.
Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno permesso di rinvenire numerose confezioni di tonno in scatola (ben 56), per un valore complessivo di circa 80 euro, occultate all’interno delle giacche dei due uomini.
I responsabili sono stati accompagnati presso gli uffici dell’Arma per le formalità di rito e deferiti in stato di libertà per il reato di furto aggravato. La merce sottratta è stata integralmente recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E' stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

