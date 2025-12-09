Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Droga e guida in stato di ebbrezza: controlli a raffica a Vignola e nel Distretto ceramico

L’impegno dei carabinieri è stato mirato anche al contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, con interventi nei pressi delle scuole e parchi pubblici

Controlli straordinari nel corso della settimana del ponte dell’Immacolata da parte dei Carabinieri Distretto Ceramico ed Unione Terre Castelli.

Le pattuglie delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno operato nei Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese, Castelvetro e Vignola, con posti di controllo mirati, interventi nelle aree sensibili, verifiche su strada e attività nei luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso dei controlli alla circolazione, i Carabinieri hanno denunciato diversi conducenti in stato di ebbrezza:

-un uomo 43enne, di origine georgiana, residente nel distretto di Sassuolo, con tasso alcolemico superiore a 1,8 g/l e veicolo sequestrato ai fini della confisca;

-un uomo 50enne, di origine francese, residente nel modenese, risultato positivo con valori prossimi ad 1 g/l, con contestuale ritiro della patente;

-una donna 55enne, residente a Maranello, con tasso superiore a 1,2 g/l e veicolo affidato ai familiari;

-un uomo 21enne, residente a Pavullo nel Frignano, positivo all’alcoltest con valore pari a 1,23 g/l, rilevato a seguito di un sinistro stradale senza feriti;

.un uomo 22enne, residente a Sassuolo, fermato con tasso alcolemico superiore a 1,3 g/l e patente ritirata sul posto.

Sempre nell’ambito dei controlli su strada, un uomo 36enne, di origine marocchina, residente nel reggiano, è stato denunciato a Sassuolo per porto
ingiustificato di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di una mazza da baseball, due cutter, un attrezzo multiuso e un martelletto frangi-vetro, tutto sequestrato.

L’impegno delle pattuglie è stato mirato anche al contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, con interventi nei pressi delle scuole, parchi pubblici ed aree di ritrovo.

A Sassuolo, sono stati segnalati per detenzione di stupefacenti ad uso personale:

-un giovane 18enne residente a Fiorano, trovato all’interno di un istituto superiore con una sigaretta artigianale contenente hashish;

-un 19enne residente nel distretto è stato trovato con cocaina, mentre un 20enne sassolese è stato trovato con hashish, con sequestro della sostanza e ritiro della patente per uno dei due soggetti coinvolti nel controllo su strada;

.un 26enne di origini marocchine, residente a Pavullo nel Frignano, sorpreso a piedi in via San Carlo con gr. 0,3 di hashish e gr. 2,0 di cocaina.

A Maranello i Carabinieri hanno controllato due 16enni, residenti nel Frignano, trovati con un grammo di hashish ciascuno all’interno di un parco pubblico, procedendo alla segnalazione amministrativa alla Prefettura ed al sequestro della relativa sostanza.

A Vignola, durante un servizio serale, è stato segnalato un uomo 33enne, di origine tunisina senza fissa dimora in Italia, trovato in possesso di circa un grammo
di cocaina; un ulteriore controllo ha riguardato un uomo 45enne, anch’egli di origine tunisina e residente a Modena, trovato con quattro grammi di hashish durante un servizio perlustrativo in via Zenzano.

