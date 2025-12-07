Mercoledì 10 dicembre, alle 20:15, si terrà presso la sala riunioni dell’Avis di Vignola (Via Caduti sul Lavoro, 660) una conferenza dedicata all’insigne chimico, letterato e patriota vignolese Francesco Selmi (1817-1881). L’incontro è stato organizzato da Celebri Vignolesi, Avis Comunale di Vignola ODV, Amici dell’Arte Vignola APS e La Banda della Trottola APS. L’iniziativa si aprirà con due contributi filmati: uno del direttore d’orchestra Giovanni Bartoli, ultimo discendente ed erede di Francesco Selmi, nonché colui che ha donato al Comune di Vignola il prezioso archivio privato dell’illustre avo; l’altro del fisico Luigi Selmi, appartenente a un ramo collaterale della famiglia Selmi, che sta compiendo studi sugli scritti scientifici di Francesco Selmi e del fratello Antonio, anch’egli chimico. Durante la conferenza, saranno proiettate immagini a tema, alle quali Sara Scaglioni e Piero Venturelli di Celebri Vignolesi accompagneranno sia spiegazioni e approfondimenti sia la lettura di testi di e su Francesco Selmi. Quest’iniziativa sarà gratuita e aperta a tutti.
Vignola ricorda la figura di Francesco Selmi
Mercoledì 10 dicembre, una conferenza dedicata all’insigne chimico, letterato e patriota
