Vignola: anziana si allontana dalla casa di cura, ritrovata dopo quattro ore

Nella frazione di Campiglio. L'azione interforze scattata subito dopo la segnalazione degli operatori della casa di cura alle 16

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 16.00, una donna anziana di oltre 80 anni, ospite di una struttura residenziale per anziani della frazione Campiglio di Vignola è stata segnalata come scomparsa dal personale assistenziale, che aveva notato il suo improvviso allontanamento.
Sono state immediatamente attivate le procedure di ricerca previste dal Piano provinciale per le persone scomparse, con l’impiego di diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, della Polizia Locale e delle squadre di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco.
Dopo ore di ricerche ed un significativo dispiegamento di forze, alle ore 19.00 circa, grazie ad alcune segnalazioni di residenti, la donna è stata individuata mentre camminava a piedi in direzione Marano sul Panaro.
L’anziana è stata trovata in buone condizioni generali, nonostante le temperature in calo e il buio sopraggiunto lungo le strade periferiche da lei percorse.
La prontezza ed il coordinamento del dispositivo messo in campo dalle Forze dell’Ordine e dai Vigili del Fuoco hanno consentito un rapido rintraccio, evitando conseguenze più serie.
In serata è stata così affidata al personale sanitario del 118 per accertamenti e successivamente riaccompagnata presso la struttura di provenienza.

