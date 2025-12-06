Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Sassuolo ne fa tre e affonda la Fiorentina

Il Sassuolo ne fa tre e affonda la Fiorentina

Con questo successo il Sassuolo si porta a quota 20 punti: la Fiorentina, invece, rimane ultima con 6

Una Fiorentina priva di personalità e di idee di gioco cade anche al Mapei Stadium. La squadra di Vanoli perde 3-1 contro il Sassuolo e rimane ultima e con ancora zero vittorie dopo quattordici giornate di Serie A. “Inutile” l’iniziale gol su rigore di Mandragora: nell’ordine, Volpato, Muharemovic e Koné fanno sprofondare nel baratro gli ospiti. Per l’ennesima volta, la squadra toscana comincia bene la partita, ma poi si scioglie alle prime difficoltà.

Sostenuta da un settore ospiti quasi completamente esaurito, infatti, la Fiorentina era entrata in campo con grande determinazione, sfiorando il vantaggio già al 3′ con un tiro alto di Kean da buona posizione. Pochi minuti dopo, l’arbitro Pairetto assegna un calcio di rigore netto agli ospiti, punendo l’uscita scomposta di Muric su Parisi. Dal dischetto allora si presenta Mandragora, che con freddezza realizza l’1-0. La gara sembra mettersi in discesa per i viola, ma il Sassuolo di Grosso dimostra ancora una volta tutto il suo carattere, qualità che invece alla Fiorentina manca. Al 14′, infatti, ecco arrivare il pareggio dei neroverdi, grazie a Volpato (in campo al posto dell’infortunato Berardi).

Partendo dalla trequarti destra, l’italo-australiano si accentra sul sinistro e calcia verso la porta: la deviazione di Ranieri manda completamente in tilt De Gea che fallisce l’intervento.
Nel recupero del primo tempo la Fiorentina abbassa la guardia e viene punita sugli sviluppi di calcio d’angolo: Muharemovic, lasciato troppo libero in area piccola, firma il 2-1 per la formazione emiliana. Di fatto, la Fiorentina non si riprenderà più dallo schiaffo subito, non dando alcun segnale di risveglio per tutto il secondo tempo. Dall’altra parte, il Sassuolo gioca sul velluto e, al 57′, il possibile tris di Volpato viene annullato per fallo in attacco: questa decisione di Pairetto manda su tutte le furie Grosso, poi espulso per le eccessive proteste. Il 3-1 dei padroni di casa, però, è solo una questione di minuti e arriva al 65′ con Konè che capitalizza al meglio un contropiede. La mezz’ora finale vede un Sassuolo in gestione e una Fiorentina impaurita che butta palloni in avanti senza alcuna logica.

Nessuno dei cambi di Vanoli è riuscito a incidere. Con questo successo il Sassuolo si porta a quota 20 punti: la Fiorentina, invece, rimane ultima con 6.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Muric 5; Walukiewicz 6 (33′ st Coulibaly sv), Idzes 6, Muharemovic 7.5, Doig 6.5; Koné 7, Matic 6, Thorstvedt 6.5; Volpato 7.5 (34′ st Pierini sv), Pinamonti 5.5 (9′ st Cheddira 6.5), Lauriente 6.5 (9′ st Fadera 6).
In panchina: Satalino, Zacchi, Odenthal, Cande, Iannoni, Lipani, Moro. Allenatore: Grosso 6.5.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea 4.5; Comuzzo 5, Mari 5, Ranieri 5.5 (18′ st Viti 5.5); Dodo 5 (39′ st Kouame sv), Mandragora 6.5, Fagioli 5.5 (17′ st Piccoli 5.5), Sohm 5.5 (1′ st Ndour 6), Parisi 5.5 (17′ st Fortini 5.5); Kean 5, Gudmundsson 4.5. In panchina: Lezzerini, Martinelli, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Richardson, Dzeko. Allenatore: Vanoli 4.5.

ARBITRO: Pairetto di Torino 6.

RETI: 9′ pt Mandragora (Rig.), 14′ pt Volpato, 46′ pt Muharemovic, 20′ st Koné.

NOTE: pomeriggio nuvoloso, campo in buone condizioni. Ammoniti: Muric, Thorstvedt, Ndour, Viti, Mandragora. Espulso: Grosso al 59′ per proteste. Angoli: 7-1. Recupero: 2’+1, 6’+1.

