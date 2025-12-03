In albergo, vicino all'ospedale, le donne residenti in montagna prossime al parto

La chiusura, nel 2017, del punto nascita di Pavullo, decisa dalla Regione Emilia-Romagna, aveva già sollevato forti preoccupazioni tra le comunità montane dell’Appennino modenese. La distanza dai principali ospedali e le difficoltà logistiche per le donne in gravidanza residenti nei distretti di Pavullo, Sassuolo e Vignola avevano reso evidente la necessità di un sistema di accoglienza che garantisse sicurezza e tempestività. Del resto, i casi di parti in ambulanza e corse in emergenza di mezzi lungo la nuova Estense verso Sassuolo, mezzi che non era più possibile dirottare all'ospedale di Pavullo, (in un caso immediatamente successivo alla chiusura del punto nascita anche con esito fatale), non sono mancati,Per rispondere a questa esigenza, l’Azienda USL di Modena ha messo a sistema una procedura che prevede il trasferimento e l’ospitalità delle donne prossime al parto in strutture alberghiere situate nei pressi dell’Ospedale di Sassuolo. Il documento di attivazione della procedura è stato adottato nei giorni scorsi e la procedura stessa attiva dall'1 dicembre.Il documento operativo, valido fino al 30 novembre 2028, stabilisce una procedura chiara e dettagliata.L’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Sassuolo individua le donne gravide residenti nei comuni montani dell’Area Sud che presentano i requisiti richiesti e provvede a contattare direttamente le strutture alberghiere convenzionate, comunicando i dati della paziente e l’eventuale presenza di un accompagnatore.Qualora non vi fosse disponibilità, l’ospedale può rivolgersi ad altre strutture di fascia media ubicate nelle vicinanze. Una volta effettuato l’invio, viene trasmessa una comunicazione al Distretto sanitario di Sassuolo per notificare la presenza della paziente presso l’hotel individuato il cui conto verrà, chiaramente, saldato dall'Ausl.Una risposta alle difficoltà delle famiglie delle zone montane, che rischiano di trovarsi in condizioni di emergenza durante il travaglio. L’ospitalità in hotel consente alle donne di essere già vicine all’ospedale, riducendo i tempi di intervento e aumentando la sicurezza per madre e bambino.