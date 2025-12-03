In albergo, vicino all'ospedale, le donne residenti in montagna prossime al parto
Attivato dall'Ausl dal 1° dicembre il servizio di accoglienza a Sassuolo, A sette anni dalla chiusura del punto nascita di Pavullo
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci
'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'Articoli Recenti
Bimba affidata al padre portata in Messico dalla madre: il caso mobilita la politica
'Rigenerazione urbana, emendamento PD-AVS smacco al sindaco, richiamo alla continuità PD con Muzzarelli'
Comparto Zodiaco, ora la rigenerazione rischia di incepparsi
Ordine Ingegneri assemblea infuocata: il caso-sede e la trasparenza che manca. Il bilancio passa a maggioranza