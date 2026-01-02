Modena, fermato con tirapugni e armi da taglio

Nell’ambito di un servizio di controllo nella zona di San Damaso, realizzato il 24 dicembre a seguito delle numerose segnalazioni pervenute relative al danneggiamento di veicoli in sosta e taglio degli pneumatici, la Polizia locale ha fermato un uomo che deteneva nell’auto diverse armi da taglio, un tirapugni e sostanze stupefacenti per uso personale.

Gli agenti hanno notato un veicolo che, per orario e modalità di transito, ha attirato l’attenzione rendendo necessario un approfondimento. Il conducente, identificato, ha fornito risposte confuse e titubanti in merito alla propria presenza nella zona. All’interno dell’abitacolo era inoltre ben visibile un coltello a manico fisso e punta acuminata, oggetto che poteva potenzialmente essere stato utilizzato per i danneggiamenti segnalati. Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione del veicolo, che ha permesso di rinvenire diverse armi da taglio, un tirapugni in metallo e una piccola quantità di sostanza stupefacente destinata a uso personale.

La persona, risultata incensurata, è stata denunciata per porto di oggetti atti ad offendere. Per quanto riguarda la sostanza stupefacente rinvenuta, è stata inoltrata la segnalazione alla Prefettura di Modena. Come previsto dalla normativa vigente, la sostanza è stata posta sotto sequestro e la patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione, che sarà determinata dalla Prefettura competente.