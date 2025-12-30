Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Terrore a Modena, banda armata fa irruzione in una villa isolata: proprietari legati

Terrore a Modena, banda armata fa irruzione in una villa isolata: proprietari legati

Il gruppo formato da 5 o 6 persone armate, forse di origine slava, ha intimato ai proprietari di consegnare tutti gli oggetti di valore e il denaro

1 minuto di lettura

Lunghi minuti di terrore per una famiglia che risiede nella “villa Rovina” in strada Montanara (a poca distanza da Saliceta Panaro e Torrazzi, in una zona adiacente al fiume) a Modena.

Una banda di ladri con il volto coperto ha fatto irruzione nella casa intorno alle 9 di lunedì 29 dicembre. Il gruppo formato da 5 o 6 persone armate, forse di origine slava, ha intimato ai proprietari di consegnare tutti gli oggetti di valore e il denaro contenuto all’interno della villa.

Il gruppo, dopo aver racimolato il bottino, ha legato i proprietari ed è fuggito con un’auto della stessa famiglia. Quanto è accaduto non è stato avvertito dai vicini forse perchè entrambi gli immobili si trovano in zone isolate e non vicine tra loro. I rapinatori, in precedenza dopo aver attraversato il grande parco, avevano sfondato una porta e avevano intimato la rapina ai proprietari sorprendendoli in casa.

La banda dopo aver rubato una vettura all’interno della villa sarebbe scappata in direzione della tangenziale e quindi verso la Nuova Estense e poi del Frignano. Su quanto accaduto indaga la polizia.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, nuovi atti vandalici al cimitero di San Cataldo

Modena, nuovi atti vandalici al cimitero di San Cataldo

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Legge di Bilancio: quando i conti tornano solo a Roma e il prezzo lo pagano i territori

Legge di Bilancio: quando i conti tornano solo a Roma e il prezzo lo pagano i territori

Modena, futuro segretario provinciale Pd: la ricerca dell'ircocervo

Modena, futuro segretario provinciale Pd: la ricerca dell'ircocervo

Da Sestola a Mirandola, il Capodanno si festeggia in piazza

Da Sestola a Mirandola, il Capodanno si festeggia in piazza

Davvero Mezzetti sta scardinando il sistema Modena?

Davvero Mezzetti sta scardinando il sistema Modena?

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Maranello, 16enne aggredito con machete da gruppo di minori: botte e tagli al volto e alla mano

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Pestati dal branco in centro: due 17enni all'ospedale, uno ha perso i denti anteriori

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Tragedia a Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. La Cgil: 'Mancava defibrillatore'

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Camion si ribalta nel Bolognese, 58enne muore schiacciata nella sua auto

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Aeroporto di Bologna, sequestrati 12mila farmaci e cosmetici illegali: 14 denunciati

Aeroporto di Bologna, sequestrati 12mila farmaci e cosmetici illegali: 14 denunciati

Castelfranco, 25enne aggredita da uno straniero: salvata da due amiche

Castelfranco, 25enne aggredita da uno straniero: salvata da due amiche

Schianto alla galleria di Strettara: muore motociclista di 43 anni

Schianto alla galleria di Strettara: muore motociclista di 43 anni

Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo

Fondi ad Hamas: 560mila euro nascosti in un garage a Sassuolo