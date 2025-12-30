Terrore a Modena, banda armata fa irruzione in una villa isolata: proprietari legati

Lunghi minuti di terrore per una famiglia che risiede nella “villa Rovina” in strada Montanara (a poca distanza da Saliceta Panaro e Torrazzi, in una zona adiacente al fiume) a Modena.

Una banda di ladri con il volto coperto ha fatto irruzione nella casa intorno alle 9 di lunedì 29 dicembre. Il gruppo formato da 5 o 6 persone armate, forse di origine slava, ha intimato ai proprietari di consegnare tutti gli oggetti di valore e il denaro contenuto all’interno della villa.

Il gruppo, dopo aver racimolato il bottino, ha legato i proprietari ed è fuggito con un’auto della stessa famiglia. Quanto è accaduto non è stato avvertito dai vicini forse perchè entrambi gli immobili si trovano in zone isolate e non vicine tra loro. I rapinatori, in precedenza dopo aver attraversato il grande parco, avevano sfondato una porta e avevano intimato la rapina ai proprietari sorprendendoli in casa.

La banda dopo aver rubato una vettura all’interno della villa sarebbe scappata in direzione della tangenziale e quindi verso la Nuova Estense e poi del Frignano. Su quanto accaduto indaga la polizia.