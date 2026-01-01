Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

In provincia di Modena la prima nata è la sassolese Sofia

I bambini venuti alla luce nei tre punti nascita della provincia modenese sono stati 5.099 di cui 2.939 al Policlinico, 1.173 a Sassuolo e 987 a Carpi

Se la prima nata a Modena città è Ginevra, il primo bambino nato nella provincia di Modena nel 2026 è venuto alla luce all’ospedale di Sassuolo. Si tratta della piccola Sofia, figlia dei genitori Chiara e Marco, venuta alla luce alle 2.47 di questa mattina. L’ultimo parto del 2025 era invece avvenuto alle 22.19.

All’Ospedale di Carpi, l’ultimo nato del 2025, alle 10.15, è Osaid, un maschietto di 3590 grammi da mamma Chams-Edoha e papà Imad El Boujadi, di cittadinanza marocchina e residenti a Mirandola. È invece una bimba di nome Camelia la prima nata del 2026, venuta al mondo alle 5.43 di questa mattina (foto sopra), del peso di 4025 grammi, da genitori con cittadinanza italiana e di origine marocchina, Kawtar Chafaoui e Nabil Lekrit, residenti a Medolla.

I bambini venuti alla luce nei tre punti nascita della provincia modenese sono stati 5.099 di cui 2.939 al Policlinico di Modena, 1.173 all'ospedale di Sassuolo e 987 a quello di Carpi.

