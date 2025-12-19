Vignola, Stefano Ricci protagonista di una serata tra disegno e racconto

Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Durante la serata Ricci leggerà dal vivo il racconto Rinascere e presenterà i libri Avvistamenti e Li ho visti

Domani, sabato 20 dicembre, alle 21 al Circolo Ribalta di Vignola, nuovo appuntamento con Letteratura Ribaltabile, una serata evento dedicata al dialogo tra parola scritta, disegno e cinema. Protagonista dell’incontro è Stefano Ricci, disegnatore e autore di fama internazionale. Durante la serata Ricci leggerà dal vivo il racconto Rinascere e presenterà i libri Avvistamenti (Sigaretten Edizioni Grafiche) e Li Ho Visti (Edizioni Cineteca di Bologna), volume che raccoglie i manifesti cinematografici disegnati dall’artista durante il primo anno di apertura del Cinema Modernissimo di Bologna. 

Stefano Ricci è nato a Bologna nel 1966, è un disegnatore di fama internazionale e sin dagli esordi dialoga con i linguaggi di teatro, danza, cinema, musica e arti grafiche. Dal 1986 collabora con quotidiani, riviste ed editori in Italia e all'estero. I suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e collettive in Russia, Giappone, Corea, Europa e Italia.

