Rifiuti Modena, addio porta a porta: prosegue la posa dei cassonetti di carta e plastica

Prosegue secondo i programmi il percorso di posa dei nuovi cassonetti per il conferimento di carta e plastica, intrapreso dall’amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, dopo il confronto con Atersir.Dopo le zone Gramsci e Musicisti, sono infatti già operativi anche alla Madonnina i nuovi contenitori apribili solo con Carta Smeraldo, che sostituiscono la raccolta porta a porta. Dalla prossima settimana, i nuovi cassonetti saranno posizionati anche in strada Vaciglio e in alcune vie adiacenti a Strada Morane.In particolare, nella zona Madonnina sono stati installati circa 50 cassonetti per la carta e 50 per la plastica, a servizio di circa 5.300 utenze, tutte preventivamente avvisate, che hanno già abbandonato il sistema porta a porta. Dal 9 dicembre la novità arriverà anche in alcune strade di zona Morane e strada Vaciglio, con la posa di altri 80 cassonetti a servizio di circa 2.300 utenze domestiche e un centinaio di attività commerciali: a partire dal 19 dicembre anche qui non sarà più possibile esporre i sacchi gialli e blu e i cittadini dovranno utilizzare solo i cassonetti.Entro la fine dell’anno saranno quasi 13 mila le utenze servite dal nuovo sistema di raccolta con cassonetti per carta e plastica.A tal proposito, si ricorda che i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è sempre gratuito. La riorganizzazione si concluderà entro la prossima estate e coinvolgerà gradualmente le oltre 76.000 utenze della zona residenziale centrale di Modena, superando il metodo dei sacchi a terra per carta e plastica e prevedendo, al pari di queste frazioni, che nessun rifiuto possa essere esposto su suolo pubblico. Anche in questo caso le modifiche rispondono a due obiettivi: garantire un maggiore decoro e permettere allo stesso tempo ai cittadini di conferire senza vincoli di orari e giorni.Ogni volta che il nuovo servizio arriverà in un quartiere i cittadini saranno avvisati puntualmente tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base.