Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rifiuti Modena, addio porta a porta: prosegue la posa dei cassonetti di carta e plastica

Rifiuti Modena, addio porta a porta: prosegue la posa dei cassonetti di carta e plastica

Dopo le zone Gramsci e Musicisti, sono già operativi anche alla Madonnina i nuovi contenitori apribili solo con Carta Smeraldo

2 minuti di lettura
Prosegue secondo i programmi il percorso di posa dei nuovi cassonetti per il conferimento di carta e plastica, intrapreso dall’amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, dopo il confronto con Atersir.

Dopo le zone Gramsci e Musicisti, sono infatti già operativi anche alla Madonnina i nuovi contenitori apribili solo con Carta Smeraldo, che sostituiscono la raccolta porta a porta. Dalla prossima settimana, i nuovi cassonetti saranno posizionati anche in strada Vaciglio e in alcune vie adiacenti a Strada Morane.

In particolare, nella zona Madonnina sono stati installati circa 50 cassonetti per la carta e 50 per la plastica, a servizio di circa 5.300 utenze, tutte preventivamente avvisate, che hanno già abbandonato il sistema porta a porta. Dal 9 dicembre la novità arriverà anche in alcune strade di zona Morane e strada Vaciglio, con la posa di altri 80 cassonetti a servizio di circa 2.300 utenze domestiche e un centinaio di attività commerciali: a partire dal 19 dicembre anche qui non sarà più possibile esporre i sacchi gialli e blu e i cittadini dovranno utilizzare solo i cassonetti.

Entro la fine dell’anno saranno quasi 13 mila le utenze servite dal nuovo sistema di raccolta con cassonetti per carta e plastica.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
A tal proposito, si ricorda che i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è sempre gratuito. La riorganizzazione si concluderà entro la prossima estate e coinvolgerà gradualmente le oltre 76.000 utenze della zona residenziale centrale di Modena, superando il metodo dei sacchi a terra per carta e plastica e prevedendo, al pari di queste frazioni, che nessun rifiuto possa essere esposto su suolo pubblico. Anche in questo caso le modifiche rispondono a due obiettivi: garantire un maggiore decoro e permettere allo stesso tempo ai cittadini di conferire senza vincoli di orari e giorni.

Ogni volta che il nuovo servizio arriverà in un quartiere i cittadini saranno avvisati puntualmente tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Confagricoltura, a Modena i giovani agricoltori progettano il futuro del settore

Confagricoltura, a Modena i giovani agricoltori progettano il futuro del settore

Modena, è morto a 69 anni l'ex preside Davide Chiappelli

Modena, è morto a 69 anni l'ex preside Davide Chiappelli

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Tempi di attesa delle visite specialistiche a Modena, la Cgil: 'Così non va'

Tempi di attesa delle visite specialistiche a Modena, la Cgil: 'Così non va'

Modena, l'eccellenza della radioterapia fa un altro gradino: Panathlon dona strumento per tatuaggi riassorbibili

Modena, l'eccellenza della radioterapia fa un altro gradino: Panathlon dona strumento per tatuaggi riassorbibili

Per non dimenticare: 5 anni fa la rotta del Panaro e l'alluvione di Nonantola

Per non dimenticare: 5 anni fa la rotta del Panaro e l'alluvione di Nonantola

Spazio ADV dedicata a Uil
Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Qatargate, primo no all'immunità per Moretti: salva per un voto la modenese Gualmini

Qatargate, primo no all'immunità per Moretti: salva per un voto la modenese Gualmini

Galileo: lo spettacolo scelto per il Capodanno in piazza a Modena

Galileo: lo spettacolo scelto per il Capodanno in piazza a Modena

'Sull'urbanistica bene la discontinuità di Mezzetti, ma servono più verde e più Ers'

'Sull'urbanistica bene la discontinuità di Mezzetti, ma servono più verde e più Ers'

In albergo, vicino all'ospedale, le donne residenti in montagna prossime al parto

In albergo, vicino all'ospedale, le donne residenti in montagna prossime al parto