Rifiuti Modena, addio porta a porta: prosegue la posa dei cassonetti di carta e plastica
Dopo le zone Gramsci e Musicisti, sono già operativi anche alla Madonnina i nuovi contenitori apribili solo con Carta Smeraldo
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, l'eccellenza della radioterapia fa un altro gradino: Panathlon dona strumento per tatuaggi riassorbibili
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'
Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaciArticoli Recenti
Qatargate, primo no all'immunità per Moretti: salva per un voto la modenese Gualmini
Galileo: lo spettacolo scelto per il Capodanno in piazza a Modena
'Sull'urbanistica bene la discontinuità di Mezzetti, ma servono più verde e più Ers'
In albergo, vicino all'ospedale, le donne residenti in montagna prossime al parto