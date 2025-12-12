Spilamberto, prende a pugni controllore Seta: denunciato nigeriano 37enne

Ieri sera i carabinieri di Spilamberto sono intervenuti in via Berlinguer per una aggressione ai danni di un dipendente Seta. Giunti sul posto, gli operanti hanno immediatamente ricostruito la vicenda appurando che l’uomo, nigeriano 37enne gravato da numerosi precedenti di polizia, aveva aggredito fisicamente un addetto ai controlli sulla regolarità dei titoli di viaggio dei passeggeri, al termine di una discussione relativa al proprio biglietto.

Il 37enne ha sferrato un pugno nei confronti della vittima che è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto. Il tempestivo intervento dei militari, anche grazie all’aiuto dei viaggiatori presenti in quel momento sul mezzo, ha scongiurato più gravi conseguenze. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.