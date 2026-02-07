Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, controlli della polizia locale a scuola: trovata droga nascosta in più punti dell'edificio

L’operazione è stata condotta dall’Unità Cinofila in forza alla Polizia Locale di Mirandola, composta da un ispettore, un agente, un cane antidroga

Nell’ambito del servizio “Scuole più sicure”, l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Mirandola è intervenuta nei giorni scorsi presso un istituto scolastico del territorio comunale per effettuare un’attività di controllo finalizzata alla prevenzione e al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti.

Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti diversi quantitativi di sostanze stupefacenti, accuratamente occultati in differenti aree dell’edificio scolastico. Grazie all’impiego del personale specializzato e dei cani antidroga, le sostanze sono state individuate sia all’interno dei servizi igienici utilizzati dagli studenti sia nell’area perimetrale esterna dell’istituto.

L’operazione è stata condotta dall’Unità Cinofila in forza alla Polizia Locale di Mirandola, composta da un ispettore, un agente, un cane antidroga e un cane specializzato in attività di patrol, che hanno operato congiuntamente per garantire controlli approfonditi e puntuali, sia negli spazi interni sia nelle aree esterne della scuola. L’intervento rientra in una più ampia attività di monitoraggio avviata negli ultimi due mesi e che proseguirà anche nelle prossime settimane. Il servizio “Scuole più sicure” rappresenta un’iniziativa strutturata della Polizia Locale di Mirandola, realizzata in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le autorità competenti, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza, tutelare gli studenti e mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione dei fenomeni legati all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti negli ambienti educativi.

'L’iniziativa “scuole sicure” – commenta l’assessore Marco Donnarumma - continua a dimostrarsi efficace e soprattutto necessaria.
Continueremo a presidiare gli istituti scolastici per garantire luoghi che siano sicuri e liberi da degrado e pericoli per le nuove generazioni. La lotta alla presenza di sostanze stupefacenti tra i giovani è un elemento chiave di questo percorso, e non posso che ringraziare gli operatori di Polizia per l’ottimo lavoro svolto'.

