Mirandola, controlli della polizia locale a scuola: trovata droga nascosta in più punti dell'edificio

Nell’ambito del servizio “Scuole più sicure”, l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Mirandola è intervenuta nei giorni scorsi presso un istituto scolastico del territorio comunale per effettuare un’attività di controllo finalizzata alla prevenzione e al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti.Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti diversi quantitativi di sostanze stupefacenti, accuratamente occultati in differenti aree dell’edificio scolastico. Grazie all’impiego del personale specializzato e dei cani antidroga, le sostanze sono state individuate sia all’interno dei servizi igienici utilizzati dagli studenti sia nell’area perimetrale esterna dell’istituto.L’operazione è stata condotta dall’Unità Cinofila in forza alla Polizia Locale di Mirandola, composta da un ispettore, un agente, un cane antidroga e un cane specializzato in attività di patrol, che hanno operato congiuntamente per garantire controlli approfonditi e puntuali, sia negli spazi interni sia nelle aree esterne della scuola. L’intervento rientra in una più ampia attività di monitoraggio avviata negli ultimi due mesi e che proseguirà anche nelle prossime settimane. Il servizio “Scuole più sicure” rappresenta un’iniziativa strutturata della Polizia Locale di Mirandola, realizzata in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le autorità competenti, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza, tutelare gli studenti e mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione dei fenomeni legati all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti negli ambienti educativi.'L’iniziativa “scuole sicure” – commenta l’assessore Marco Donnarumma - continua a dimostrarsi efficace e soprattutto necessaria.Continueremo a presidiare gli istituti scolastici per garantire luoghi che siano sicuri e liberi da degrado e pericoli per le nuove generazioni. La lotta alla presenza di sostanze stupefacenti tra i giovani è un elemento chiave di questo percorso, e non posso che ringraziare gli operatori di Polizia per l’ottimo lavoro svolto'.