Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Seta, Cisl si complimenta coi Comuni reggiani: 'Finalmente si punta al cambiamento'

Seta, Cisl si complimenta coi Comuni reggiani: 'Finalmente si punta al cambiamento'

Papaleo: 'Non fate passi indietro". Disinnescato il pericolo del danno erariale. E Il sindacato dice no all’aumento dei biglietti

3 minuti di lettura
'I sindaci della provincia di Reggio Emilia hanno scelto il rispetto senza se e senza ma di quanto ha stabilito la Magistratura contabile. Una grande notizia che posa la prima pietra per costruire un trasporto pubblico locale efficiente e ben governato dal nostro territorio, rimasto per troppo tempo alla finestra'. Così Rosamaria Papaleo, leader di Cisl Emilia Centrale, commenta la svolta di Act, l’azienda che raggruppa tutti i comuni reggiani, la cui assemblea dei soci ha preso carta e penna mettendo nero su bianco al Presidente della Regione l’intenzione di entrare in campo per riprendere il controllo di Seta. 'Lo scorso dicembre, dopo la deliberazione rivoluzionaria della Corte dei Conti, avevamo chiesto agli amministratori una forte presa di posizione, nel segno del rispetto delle norme e anche della loro autotutela, in vista di un doloroso danno erariale valutabile in tanti milioni di euro. Perché, cito i giudici della Corte, ‘l’inerzia o il disinteresse dei soci pubblici configura una mancata assunzione di responsabilità'. La mossa dei sindaci reggiani, nata soprattutto grazie alla spinta di un asse di alcuni Comuni della provincia e del Presidente Zanni, ribalta il tavolo, cancella timidezze pregresse e costruisce un'alleanza solida con Modena e Piacenza.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Alleanza che porta diritti alla nascita di un patto di sindacato, che potrà consentire ai soci pubblici di Seta di riprendere il buon governo dell’azienda'.

Buon governo di cui c’è bisogno qui e ora. Per due buone ragioni. Primo: 'E’ incredibile che una società partecipata dal Comune, che deve rispettare precisi obblighi di trasparenza fissati dalle norme richiamate dai Magistrati, fino ad ora si sia rifiutata di fornire tutte le informazioni strategiche al sindacato e pure ai soci pubblici. Informazioni legate alle condizioni di lavoro, alla situazione finanziaria, debitoria, di esposizione verso le banche. Le prime notizie di stampa parlano di un esercizio 2025 che si è chiuso con un passivo di circa 3 milioni di euro, e in queste scenario, consideriamo francamente improponibile l’ipotesi di un aumento del costo dei biglietti. Colpirebbe i pendolari, creerebbe ancora più disaffezione verso il trasporto pubblico e non è chiaro quanto questi soldi, quantificati in poco meno di 2 milioni di euro all’anno, servano per migliorare il servizio e non solo per fare cassa col portafoglio della gente'.

Secondo: l’alleanza tra Reggio, Modena e Piacenza, ora davvero a portata di mano, permette di guardare con chiarezza anche al progetto della annunciata società unica regionale: 'Se il
nostro territorio riprenderà il controllo di Seta facendo valere la sua maggioranza dentro al Consiglio d’Amministrazione, potrà entrare nella società unica con poteri veri e strumenti di tutela per la qualità del servizio e del lavoro, a cominciare da quello degli autisti', Papaleo ne è certa.

Ora Cisl chiede ai sindaci reggiani di non fare passi indietro, di non bloccare questo cambiamento possibile. 'La scelta è semplice: da un lato ci sono un grande futuro industriale indicato dalle norme del testo unico delle società partecipate e da tre atti della Magistratura, che dal 2021 indica la strada e adesso ha scritto un aut aut. Dall’altro lato c’è la conservazione dell’esistente, che ha ampiamente dimostrato di essere dannosa per i cittadini e per i lavoratori', chiosa Papaleo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Chiusura Benetton in centro, Cgil e Uil contro Zanca: 'Dall'assessore nessuna mediazione'

Chiusura Benetton in centro, Cgil e Uil contro Zanca: 'Dall'assessore nessuna mediazione'

Addio a Benetton in centro a Modena, Cisl: 'Il gruppo Teddy sta facendo colloqui e assunzioni'

Addio a Benetton in centro a Modena, Cisl: 'Il gruppo Teddy sta facendo colloqui e assunzioni'

Seta, i Comuni di Reggio con la Corte dei Conti: ‘Riprendere controllo pubblico’

Seta, i Comuni di Reggio con la Corte dei Conti: ‘Riprendere controllo pubblico’

'Vigili del fuoco, senza rimpiazzi rischia il distaccamento di Sassuolo'

'Vigili del fuoco, senza rimpiazzi rischia il distaccamento di Sassuolo'

Modena, Cisl: 'Ora trasporto pubblico torni sotto controllo dei Comuni, rischio danno erariale'

Modena, Cisl: 'Ora trasporto pubblico torni sotto controllo dei Comuni, rischio danno erariale'

'Seta, Corte dei Conti conferma le posizioni espresse da Lega'

'Seta, Corte dei Conti conferma le posizioni espresse da Lega'

Articoli più Letti Michelin restituisce i fondi allo Stato: quando l’etica d’impresa vale più degli incentivi

Michelin restituisce i fondi allo Stato: quando l’etica d’impresa vale più degli incentivi

Forbes, 79 miliardari italiani: Modena nella mappa dei grandi patrimoni

Forbes, 79 miliardari italiani: Modena nella mappa dei grandi patrimoni

Fir di Campogalliano, la proprietà Gruppioni tira dritto e conferma volontà di cessare l’attività

Fir di Campogalliano, la proprietà Gruppioni tira dritto e conferma volontà di cessare l’attività

Carne scaduta e filiere opache: nuove rivelazioni sul caso Bervini

Carne scaduta e filiere opache: nuove rivelazioni sul caso Bervini

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Mercosur: l'accordo non soddisfa Coldiretti

Mercosur: l'accordo non soddisfa Coldiretti

Pac: azione del governo ha riportato 10 miliardi agli agricoltori

Pac: azione del governo ha riportato 10 miliardi agli agricoltori

Stellantis, mai così male dal 1955: dalle fabbriche solo 380 mila veicoli

Stellantis, mai così male dal 1955: dalle fabbriche solo 380 mila veicoli

Legge di Bilancio: quando i conti tornano solo a Roma e il prezzo lo pagano i territori

Legge di Bilancio: quando i conti tornano solo a Roma e il prezzo lo pagano i territori