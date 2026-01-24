Pcaria: domenica a Campogalliano si 'disfa' il maiale in piazza

Paioli sul fuoco per la festa popolare che da oltre vent’anni anima il centro di Campogalliano nel segno della tradizione. Domenica 25 gennaio va in scena la Pcarìa, l’evento dedicato alla lavorazione della carne di maiale, ispirato all’antica usanza delle famiglie contadine, che si riunivano per produrre insaccati e piatti tipici.Tradizioni e sapori di una volta saranno protagonisti di una giornata arricchita da tante altre proposte, dai mercatini agli stand gastronomici fino alla proclamazione del Re del Cicciolo.Si comincia alla mattina con la preparazione degli insaccati a cura del Salumificio San Martino. Dalle 9 in piazza Vittorio Emanuele II fuochi accesi per la cottura nei paioli di ciccioli e coppa di testa, a cura dei norcini di Campogalliano e dei comuni limitrofi.Sempre dalle 9 aprono il mercatino dell’arteingegno, a cura di M&B group e i mercati enogastronomico e straordinario, con le eccellenze gastronomiche del territorio, salumi, vini, spezie, formaggi e street food, e i banchi di abbigliamento, oggettistica e prodotti di artigianato. La festa coinvolge anche i commercianti locali, che dalla mattina esporranno i loro prodotti all’esterno dei loro esercizi.Gnocco fritto, polenta, gulash, pulled pork, patatine, cotechino con fagioli e tanto altro negli stand gastronomici di piazza Vittorio Emanuele II, attivi dalle 10.30 e attrezzati anche per l’asporto.Alle 10.30 telecamere accese per la diretta tv su Trc di “Ci vediamo in piazza”, condotto da Andrea Barbi, mentre per mezzogiorno è attesa la famiglia Pavironica, che alle 15 terrà il tradizionale “sproloquio” dal balcone del Municipio.Gastronomia, tradizione, ma anche tanto divertimento alla Pcarìa: al mattino sono i giovani del Rooster Club e gli sballati del rock ‘n’ pork a prendersi la scena, nel pomeriggio, dalle 15.30, viaggio nella scena pop, rock e dance al femminile degli anni Novanta con il concerto live degli “If Sara Wakes Up”, la band nata nel 2021 dall’energia creativa di Alessio Zeni (basso), Daniele Bonvecchio (batteria), Ivan Dalla Torre (chitarra) e Sara Alice Ridolfi (voce).L’epilogo dell’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Polisportiva Campogalliano, sarà la proclamazione del Re del Cicciolo: alle 16.30 in piazza Vittorio Emanuele II va in scena la 11a edizione del Palio della Pcarìa, a cura di Academia Judices Salatii.In occasione della manifestazione, anche il Museo della Bilancia resterà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18.30 e ingresso gratuito per tutti, con sconto del 20 per cento al bookshop e la possibilità di brevi visite guidate.'La Pcarìa è l’appuntamento per eccellenza dell’inverno di Campogalliano, nel segno delle nostre radici contadine e delle eccellenze del territorio – precisa la sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti –.Una festa organizzata dagli amici del Gruppo dell’Albero che negli anni è cresciuta fino a diventare un vero e proprio evento, con mercatini, stand gastronomici e tanta musica. Un momento di comunità che coinvolge tutti, non solo l’Amministrazione, ma anche i commercianti e le associazioni locali, che ringraziamo per il supporto all’organizzazione».Damiano Pietri, vicesindaco di Campogalliano, sottolinea che 'la Pcarìa è un appuntamento importante che valorizza e tramanda le tradizioni del nostro territorio, ma rappresenta anche un’occasione concreta per animare il centro storico e renderlo vissuto. Eventi come questo contribuiscono a creare opportunità per tutte le attività che operano nel cuore di Campogalliano. L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia dell’Amministrazione, impegnata nella riattivazione del centro commerciale naturale e nel rafforzamento dei servizi di vicinato a beneficio dei cittadini'.