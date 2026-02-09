Finale Emilia: arrestato 37enne, nascondeva 30 grammi di cocaina

Rinvenimento di un importante quantità di droga nel corso di un controllo notturno da parte dei Carabinieri nelle vie centrali del comune; i militari hanno avvicinato un uomo nordafricano, di 37 anni, che si trovava nei pressi di un bar ancora aperto. Alla loro vista ha lanciato a terra un involucro in cellophane nel tentativo di disfarsene, tentando poi la fuga, immediatamente bloccata.

L'’involucro è stato subito recuperato e conteneva 31 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carpi, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Nel corso della mattina del 7 febbraio, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo la misura del divieto di dimora in Emilia Romagna e l’obbligo di presentazione presso la Questura di Rovigo.

'L’episodio - scrive in una nota il comando provinciale dei Carabinieri di Modena - conferma l’efficacia dell’attività di controllo svolta dai Carabinieri di Finale Emilia che continuano a operare con professionalità e tempestività per garantire sicurezza e legalità alla comunità locale'



