Rinvenimento di un importante quantità di droga nel corso di un controllo notturno da parte dei Carabinieri nelle vie centrali del comune; i militari hanno avvicinato un uomo nordafricano, di 37 anni, che si trovava nei pressi di un bar ancora aperto. Alla loro vista ha lanciato a terra un involucro in cellophane nel tentativo di disfarsene, tentando poi la fuga, immediatamente bloccata.
L'’involucro è stato subito recuperato e conteneva 31 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carpi, in attesa del giudizio con rito direttissimo.
Nel corso della mattina del 7 febbraio, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo la misura del divieto di dimora in Emilia Romagna e l’obbligo di presentazione presso la Questura di Rovigo.
'L’episodio - scrive in una nota il comando provinciale dei Carabinieri di Modena - conferma l’efficacia dell’attività di controllo svolta dai Carabinieri di Finale Emilia che continuano a operare con professionalità e tempestività per garantire sicurezza e legalità alla comunità locale'
Finale Emilia: arrestato 37enne, nascondeva 30 grammi di cocaina
L'uomo di origine nordafricana fermato nella notte dai Carabinieri nel corso di un controllo. Il giudice ha disposto il divieto di dimora con obbligo di firma a Rovigo
