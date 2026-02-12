Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Muoversi in sicurezza: impariamo insieme, la polizia locale a scuola a San Prospero

L'incontro sarà tenuto dall'agente di Polizia locale Simone Barbieri, da anni presente nelle scuole al fianco dei bambini

'Muoversi in sicurezza: impariamo insieme'. E' questo il tema dell'incontro che si terrà sabato 18 aprile alle 10 alla scuola Media di San Prospero nell'aula magna 'Avio Giovanardi'. Un incontro aperto a tutte le famiglie e ai loro figli per imparare a muoversi in sicurezza: in auto, a piedi, in bicicletta. L'incontro sarà tenuto dall'agente di Polizia locale Simone Barbieri, da anni presente nelle scuole al fianco dei bambini, per educarli al rispetto delle regole e alla sicurezza stradale.

'Un'occasione importante per riflettere insieme, migliorare le nostre abitudini quotidiane e dare il buon esempio ai più piccoli. La sicurezza stradale inizia da casa e passa dai nostri comportamenti'.

L'evento è promosso dal Comune di San Prospero, in collaborazione con la Polizia Locale dell'Unione e l'Istituto Comprensivo San Prospero-Medolla.

