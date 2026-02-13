Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caffè Concerto, il Tar non accoglie la richiesta di RREM

Rimane in vigore il provvedimento di decadenza della concessione che il Comune ha notificato alla società

Il Tar dell'Emilia-Romagna ha respinto la richiesta avanzata da RREM di sospendere gli effetti del provvedimento di decadenza della concessione, che il Comune ha notificato alla società concessionaria lo scorso 23 dicembre, con intimazione al rilascio dei locali del Caffè Concerto che si affacciano su piazza Grande entro 30 giorni. Il Tribunale Amministrativo ha anche condannato la società a pagare le spese legali all'amministrazione.

Il Comune ha dichiarato decaduta la concessione contestando a RREM di non aver pagato canoni per 685 mila euro, più volte sollecitati, cui vanno aggiunti gli interessi oltre a circa 238 mila euro di utenze non pagate per il periodo che va dall’inizio della concessione all’aprile 2025. La RREM ha autonomamente deciso di chiudere i locali alla fine delluglio scorso, senza preavviso all'amministrazione.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

