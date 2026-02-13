Scandalo Fondazione di Modena, stasera a Tvqui se ne parla con l'onorevole Daniela Dondi

Lo scandalo che tocca la Fondazione di Modena, con un ammanco milionario e oltre 800 bonifici illeciti eseguiti in sei anni da un dipendente in totale autonomia, è oggetto della trasmissione di questa sera 'Detto e non detto' in onda su Tvqui, canale 17, alle 20.50. Dopo l'approfondimento di due settimane fa con l'assessore comunale Paolo Zanca, questa sera ospiti del direttore di Tvqui Monica Bartolucci, sono l'onorevole di Fratelli d'Italia Daniela Dondi, il commercialista Carlo Alberto Bulgarelli e il direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli.
Al centro della trasmissione il tema del rispetto della 231 da parte dell'ente di Palazzo Montecuccoli, la tesi difensiva del presidente Matteo Tiezzi, la segnalazione presentata al Mef dal vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Antonio Platis, e le reazioni politiche registrare in questi giorni, a partire da quelle espresse dal sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e dal presidente della Provincia Fabio Braglia.
Ricordiamo, in particolare, che in base alla 231 adottata nel 2021 dalla Fondazione 'nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può avere poteri illimitati' e proprio su questo passaggio si concentreranno buona parte degli interventi degli ospiti.
