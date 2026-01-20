Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fondazione di Modena: l'ammanco è ancora ignoto, ma per cda e revisori compensi annui da 621mila euro

Dopo mesi dalla scoperta delle prime anomalie ancora il presidente Matteo Tiezzi afferma di non conoscere l'importo sparito

L'ammanco esatto dalle casse della Fondazione di Modena non è noto. Gli 850mila euro inizialmente dichiarati sono lievitati a oltre un milione e - a quanto pare - il buco sarebbe addirittura di due milioni di euro. Parliamo di somme sottratte nell'arco di 5 anni, dal 2020 ad oggi, senza che nessuno - prima di un controllo della Guardia di Finanza - se ne accorgesse. Somme peraltro tutte prelevate attraverso bonifici tracciabili (come dichiarato dall'avvocato Enrico Fontana), eppure dopo mesi dalla scoperta delle prime anomalie ancora il presidente Matteo Tiezzi afferma di non conoscere l'importo sparito.

Quello che invece si conosce benissimo è l'importo speso per le spese di funzionamento e per i compensi degli organi statutari. Come si evince dal Bilancio 2024, la Fondazione di Modena spende 621mila euro all'anno solo per pagare presidente, cda e revisori (tabella in alto), somma che lievita a 3,5 milioni se si considerano anche spese per consulenti e personale (tabella sopra).

Da notare che le spese di funzionamento rappresentano il 14,96% dell’ammontare di tutte le erogazioni deliberate nell’esercizio 2024 contro l’11,15% del 2023.

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

Modena - Palermo, la prevendita parte col botto, e sarà la giornata del saluto Pergreffi

Scandalo Fondazione di Modena, il Pd ancora una volta nasconde la polvere sotto il tappeto

Scandalo Fondazione di Modena, Fdi: 'Ammanco da 2 milioni non è un semplice problema interno'

Scandalo Fondazione Modena, dipendente accusato dell'ammanco era un responsabile dello staff del direttore generale

'Rifiuti Modena, col modello Mezzetti aumenta danno ambientale ed economico'

Metal detector a scuola, la Cisl di Modena boccia: 'No a scorciatoie'

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

'Modena, la tessera per i cassonetti? Scelta ideologica, inutile e contro i cittadini'

SETA, polemica sui turni “a disposizione”: USB chiede un referendum tra i lavoratori

'Modena, alberi via Vedriani: rischio conosciuto, ma non si muove una foglia'

