Pace in Terra Santa adesso: conferenza con Cardini a Modena

'Pace in Terrasanta adesso! Cosa possono fare le religioni per fermare il terrore?'. Su questo interrogativo risponderanno e si confronteranno martedì 17 febbraio, alle 20:45, presso la Sala Civica di Via Padova 149, Rabbi Ysroel Dovid Weiss, esponente del gruppo ebraico ortodosso Neturei Karta International, New York, co-fondatore della Rete di Solidarietà ebraica mondiale con la Palestina, Franco Cardini, medievista illustre, storico del Mediterraneo e delle relazioni islamo-cristiane e Hanieh Tarkian, docente di Studi islamici ed analista geopolitico. Appuntamento organizzato dallìAssociazione Logos e Civiltà.'In un Medio Oriente travolto da venti di guerra che rischiano di allargarsi dal Mediterraneo all’estremo Oriente, mentre gli sforzi della diplomazia arrancano, e la politica spesso ci appare ambigua e talvolta parte attiva nel proseguo della strategia della distruzione attuata da Israele, esponenti delle grandi Religioni monoteiste hanno iniziato ad elevare la propria voce, chiedendo Pace e Giustizia per tutti i popoli del Medio Oriente. Ma questo sforzo di dialogo e di Pace oggi non viene valorizzato adeguatamente da molti media, e rischia di rimanere sconosciuto ai più' - scrivono gli organizzatoriPer questo, perché sia chiaro a tutti questo messaggio di “Pace in Terrasanta adesso!” che coinvolge Ebrei, Cristiani e Mussulmani, dal 16 al 19 febbraiosi terranno in 4 città d’Italia (Verona, Modena, Rimini e Roma) incontri pubblici in cui esponenti del mondo cattolico, islamico ed ebraico di caratura internazionale si confronteranno attorno ad un tema fondamentale: come riprendere ad operare assieme per fermare definitivamente i massacri ed il terrore in Terrasanta ed inaugurare un tempo di convivenza e cooperazione fra le Religioni ed i Popoli di quell’area.All'incontro saranno presenti Rabbi Ysroel Dovid Weiss, esponente del gruppo ebraico ortodosso Neturei Karta International, New York, co-fondatore della Rete di Solidarietà ebraica mondiale con la Palestina, Franco Cardini, medievista illustre, storico del Mediterraneo e delle relazioni islamo-cristiane e Hanieh Tarkian, docente di Studi islamici ed analista geopolitico.