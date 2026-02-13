All'incontro saranno presenti Rabbi Ysroel Dovid Weiss, esponente del gruppo ebraico ortodosso Neturei Karta International, New York, co-fondatore della Rete di Solidarietà ebraica mondiale con la Palestina, Franco Cardini, medievista illustre, storico del Mediterraneo e delle relazioni islamo-cristiane e Hanieh Tarkian, docente di Studi islamici ed analista geopolitico.
Pace in Terra Santa adesso: conferenza con Cardini a Modena
In un appuntamento organizzato da Logos e civiltà insieme Rabbi Ysroel Dovid Weiss, esponente del gruppo ebraico ortodosso Neturei Karta International
All'incontro saranno presenti Rabbi Ysroel Dovid Weiss, esponente del gruppo ebraico ortodosso Neturei Karta International, New York, co-fondatore della Rete di Solidarietà ebraica mondiale con la Palestina, Franco Cardini, medievista illustre, storico del Mediterraneo e delle relazioni islamo-cristiane e Hanieh Tarkian, docente di Studi islamici ed analista geopolitico.
