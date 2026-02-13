Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pace in Terra Santa adesso: conferenza con Cardini a Modena

Pace in Terra Santa adesso: conferenza con Cardini a Modena

In un appuntamento organizzato da Logos e civiltà insieme Rabbi Ysroel Dovid Weiss, esponente del gruppo ebraico ortodosso Neturei Karta International

'Pace in Terrasanta adesso! Cosa possono fare le religioni per fermare il terrore?'. Su questo interrogativo risponderanno e si confronteranno martedì 17 febbraio, alle 20:45, presso la Sala Civica di Via Padova 149, Rabbi Ysroel Dovid Weiss, esponente del gruppo ebraico ortodosso Neturei Karta International, New York, co-fondatore della Rete di Solidarietà ebraica mondiale con la Palestina, Franco Cardini, medievista illustre, storico del Mediterraneo e delle relazioni islamo-cristiane e Hanieh Tarkian, docente di Studi islamici ed analista geopolitico. Appuntamento organizzato dallìAssociazione Logos e Civiltà.'In un Medio Oriente travolto da venti di guerra che rischiano di allargarsi dal Mediterraneo all’estremo Oriente, mentre gli sforzi della diplomazia arrancano, e la politica spesso ci appare ambigua e talvolta parte attiva nel proseguo della strategia della distruzione attuata da Israele, esponenti delle grandi Religioni monoteiste hanno iniziato ad elevare la propria voce, chiedendo Pace e Giustizia per tutti i popoli del Medio Oriente. Ma questo sforzo di dialogo e di Pace oggi non viene valorizzato adeguatamente da molti media, e rischia di rimanere sconosciuto ai più' - scrivono gli organizzatoriPer questo, perché sia chiaro a tutti questo messaggio di “Pace in Terrasanta adesso!” che coinvolge Ebrei, Cristiani e Mussulmani, dal 16 al 19 febbraio
si terranno in 4 città d’Italia (Verona, Modena, Rimini e Roma) incontri pubblici in cui esponenti del mondo cattolico, islamico ed ebraico di caratura internazionale si confronteranno attorno ad un tema fondamentale: come riprendere ad operare assieme per fermare definitivamente i massacri ed il terrore in Terrasanta ed inaugurare un tempo di convivenza e cooperazione fra le Religioni ed i Popoli di quell’area.
All'incontro saranno presenti Rabbi Ysroel Dovid Weiss, esponente del gruppo ebraico ortodosso Neturei Karta International, New York, co-fondatore della Rete di Solidarietà ebraica mondiale con la Palestina, Franco Cardini, medievista illustre, storico del Mediterraneo e delle relazioni islamo-cristiane e Hanieh Tarkian, docente di Studi islamici ed analista geopolitico.
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E' stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

