Castelnuovo, minaccia e picchia compagna e figlia: braccialetto elettronico per un 44enne

Percosse, schiaffi, comportamenti intimidatori, sottrazione del telefono cellulare finalizzato a verificare la messaggistica ed i contatti della vittima

Oggi i carabinieri di Castelnuovo Rangone e Modena hanno dato esecuzione all’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un uomo, di 44 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi ai danni della compagnia convivente e della figlia minorenne.

L’attività d’indagine ha avuto origine dalla segnalazione della presenza della donna, la notte del 15 agosto 2025, al pronto soccorso del Policlinico di Modena, in quanto vittima di violenza da parte del compagno.

Le plurime dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria dalla donna, nonché le registrazioni audio delle conversazioni tra presenti effettuate dalla persona offesa, il referto medico delle lesioni subite dalla donna e le relazioni cliniche relative alle terapie psicologiche cui la donna ha dovuto sottoporsi, facevano emergere un di grave violenza domestica commessa nei confronti della compagna e della figlia minorenne fin dal 2019.

Di particolare rilevanza sono state le video-registrazioni effettuate dalla donna comprovanti la grandissima sofferenza della figlia minore che interveniva per soccorrere la mamma in occasione delle violente e ripetute aggressioni verbali dell’indagato.

L'uomo è accusato in particolare di ripetuti episodi di violenza fisica, consistiti in percosse, schiaffi, comportamenti intimidatori, sottrazione del telefono cellulare finalizzato a verificare la messaggistica ed i contatti della vittima, nonché di violenze verbali consistite in ripetute offese degradanti e gravi minacce.

Il Giudice ha quindi disposto l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle vittime con il mantenimento di una distanza di almeno 1000 metri, nonché l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo per monitorare l’osservanza di tali prescrizioni.

