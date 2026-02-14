Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Polizia locale Castelfranco, polemica sul cordino che blocca gli arti: a Modena c'è ma non è mai stato usato

Lo strumento è in dotazione anche a Modena già dal 2023, ma solo recentemente gli agenti sono stati formati per il suo utilizzo ma comunque non lo hanno usato

2 minuti di lettura

Come noto, il Comune di Castelfranco ha dato in dotazione alla sua Polizia Locale i BolaWrap, il cordino che dovrebbe immobilizzare temporaneamente una persona a distanza, riducendo il ricorso alla forza fisica.

Contro questa novità si sono espressi, anche in modo verbalmente deplorevole, diversi cittadini, tanto che il sindaco Gianni Gargano è intervenuto per difendere lo strumento.

'In tantissimi hanno colto il senso di questa scelta: uno strumento in più, moderno e non lesivo, per gestire situazioni delicate riducendo il rischio per tutti. Qualcuno, invece, ha scelto la strada dell’insulto - scrive Gargano -. Mi permetto di dire una cosa con chiarezza: a Castelfranco Emilia abbiamo un’idea diversa di sicurezza. Per noi la sicurezza non è rabbia, e tanto meno spettacolarizzazione della forza o una crescita del livello dello scontro. Sicurezza è dotare gli agenti di strumenti efficaci, proporzionati e non letali, che consentano di intervenire a distanza in caso di soggetti agitati o potenzialmente pericolosi, tutelando contemporaneamente operatori, persone coinvolte e cittadini presenti. Tra le città di medie dimensioni siamo capofila in Regione nell’introdurre questo dispositivo. Non sostituisce le altre dotazioni: le integra. E gli agenti che lo utilizzano sono stati appositamente formati. È una scelta responsabile, coerente con una visione che tiene insieme fermezza e rispetto dei diritti. Alle urla siamo soliti preferire la responsabilità abbinata alla concretezza'.

Va detto che lo strumento è in dotazione anche a Modena già dal 2023, ma solo recentemente gli agenti sono stati formati per il suo utilizzo ed è stato 'recuperato' dagli armadi dove era stato nascosto. In ogni caso, da ciò che risulta al nostro quotidiano, dalla sua introduzione ad oggi nessuno degli agenti che lo ha mai usato.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

