Sassuolo, beffa all'Udinese: vittoria in rimonta

1-2 il risultato finale nella trasferta neroverde. Decisivi i gol di Laurientè e Pinamonti Il Sassuolo sale a 32 punti e aggancia proprio l'Udinese

Colpo esterno del Sassuolo, che rialza subito la testa dopo il tracollo con l’Inter. Gli uomini di Fabio Grosso rimontano 2-1 l’Udinese nel match del Bluenergy Stadium, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2025/2026: decisivi i gol di Armand Laurientè ed Andrea Pinamonti. Buon avvio di partita per la formazione ospite, che dopo appena 3′ si rende pericolosa con un pallone insidioso di Thorstvedt, su cui Pinamonti non arriva per una questione di centimetri. La reazione della compagine bianconera non si fa attendere, tanto che al 10′ Oumar Solet realizza la rete del vantaggio: il difensore se ne va in progressione, entra in area e beffa Muric con un destro sul primo palo. I neroverdi cercano di resettare e si mettono a caccia del gol del pareggio, ma fanno fatica ad impensierire Okoye. Al 31′ Thorstvedt, su assist di Doig, tenta una conclusione che, però, viene sporcata e diventa di facile lettura per il portiere avversario. Al 43′ Kristensen compie un intervento molto duro ai danni di Laurientè, ma per Ferrieri Caputi non c’è neanche ammonizione. Al termine di un minuto di recupero, le due squadre vanno a riposo sul parziale di 1-0.
Nella ripresa il Sassuolo riparte nel migliore dei modi, sfiorando il pareggio con Pinamonti, che non riesce a deviare in rete un traversone di Laurientè. Per l’1-1 degli emiliani, però, è solo questione di tempo poichè al 56′ Pinamonti serve un meraviglioso assist di tacco per lo stesso Laurientè, che infila la sfera alle spalle di Okoye. Neanche il tempo di metabolizzare il colpo per l’Udinese, che i ragazzi di Fabio Grosso mettono la freccia del sorpasso: al 58′ Garcia disegna un cross perfetto per Pinamonti che, di testa, sigla il 2-1. Al 70′ Bertola va a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la sua rete viene annullata per un fallo di mano dopo la revisione al Var. Nel finale di gara le occasioni non mancano, tanto che al 79′ il neo-entrato Nzola va molto vicino al tris colpendo un clamoroso palo. Nonostante un’insidiosa conclusione al volo di Gueye nel recupero, i neroverdi difendono il 2-1 e tornano alla vittoria dopo il 5-0 subito contro l’Inter; per i bianconeri, invece arriva la seconda sconfitta consecutiva. In virtù di questo successo il Sassuolo si porta a 32 punti in classifica e aggancia proprio l’Udinese.
I friulani torneranno in campo lunedì 23 febbraio al Dall’Ara contro il Bologna, mentre gli emiliani venerdì ospiteranno l’Hellas Verona al Mapei Stadium
 

(Italpress) www.italpress.it


Il tabellino

 

Udinese-Sassuolo 1-2
 

Reti: 10' Solet (U), 57' Laurienté (S), 58' Pinamonti (S)
 

UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet (86' Gueye), Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp (80' Piotrowkski), Miller (65' Zarraga), Karlstrom (80' Arizala), Atta; Zaniolo, Bayo (65' Buksa). All. Runjaic.
 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic (46' Garcia), Doig (46' Coulibaly); Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi (85' Volpato), Pinamonti (72' Nzola), Laurienté (80' Fadera).
Arbitro: Ferrieri Caputi
Ammoniti: Muharemovic, Atta, Zemura, Ekkelenkamp, Coulibaly, Fadera
