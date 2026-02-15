Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D: Cittadella, con la Pro Sesto sfida con vista playoff

La Cittadella oggi (ore 14.30) affronta a San Damaso la Pro Sesto: torna Boccaccini dalla squalifica

Con in playoff a -3, la Cittadella oggi (ore 14.30) affronta a San Damaso la Pro Sesto. Nella Cittadella torna Boccaccini dalla squalifica, fuori i soliti Anino, Stopelli e Panfilo. Nella Pro Sesto Chiricallo è infortunato (spalla lussata). Mattia Gori alla vigilia della gara di oggi: 'La Pro Sesto è tra le squadre che mi piacciono di più, che stimo di più per come è costruita sia per come è allenata e l'ho fatto presente al loro mister quando ci siamo incontrati a Roma alla riunione degli arbitri. Due squadre offensive, sarà sicuramente una bella partita, spero che non sia condizionata dal campo. All'andata abbiamo perso ma credo meritatamente, anche se a noi mancavano diversi giocatori. Loro erano già forti e nel mercato di riparazione si sono ulteriormente rinforzati con Polenghi, Chillemi e Banse. Non sarà facile'.

Programma

Cittadella-Pro Sesto, Desenzano-Trevigliese, Imolese-Progresso 3-3, Pistoiese-Tuttocuoio ieri, Pro Palazzolo-Correggese, Rovato Vertovese-Sant’Angelo, Sangiuliano-Lentigione 0-2, Sasso Marconi-Piacenza, Tropical Coriano-Crema.

Classifica

Lentigione 52, Desenzano 50, Pistoiese 47, Pro Sesto 44, Piacenza 42, Cittadella 39, Rovato 35, Palazzolo e Sangiuliano (-3) 34, Crema 31, Sant’Angelo e Progresso 27, Correggese e Sasso Marconi 23, Imolese 21, Trevigliese 16, T. Coriano 15, Tuttocuoio 7.
