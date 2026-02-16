Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, un'altra vittoria del Terre di Castelli che consolida i playoff

Sarebbe stato più giusto il pareggio, ma il portiere dei modenesi Gibertini ha fatto come sempre la differenza

Il Terre di Castelli continua a volare ed espugna il campo della Fidentina. Diciamo subito che sarebbe stato più giusto il pareggio, ma il portiere dei modenesi Gibertini ha fatto come sempre la differenza.

Al 26’ viene chiusa con fatica una bella puntata offensiva di Esposito sulla fascia sinistra. Sul rovesciamento di fronte i padroni di casa conquistano un corner. Batte Visconti, la palla danza davanti a Gibertoni e la Fidentina sciupa un’altra occasione per passare in vantaggio. Al 29’ Dondi blocca una punizione spiovente dalla trequarti. Un minuto dopo Agostinelli risolve una situazione complicata in area, dopo un affondo ospite a destra. Passa in vantaggio il Terre di Castelli al 34’ su calcio di rigore, dopo un fallo in uscita di Dondi su Barbolini. Tira e realizza Tzvetkov. 0-1. Reagisce subito la Fidentina. Al 40’ Gibertoni para un tiro smorzato di Nocciolini. Al 43’ un cross da destra di Araldi raggiunge Pasaro, che appoggia in area a Nocciolini. Tiro e parata di Gibertoni. La prima frazione si conclude dopo un’altra conclusione murata dei padroni di casa. Conquista due corner consecutivi il Terre di Castelli ad inizio ripresa. Al 4’ Dondi alza sopra la traversa un tiro di Nait.
Sul corner che segue, Dembacaj di testa manda fuori. Spingono con decisione, e vogliono chiudere la gara gli ospiti. Ma la Fidentina tiene bene e si riporta in avanti. Iniziano i cambi. Al 13’ Gibertoni para un tiro di Nocciolini. Seguono due corner consecutivi per i padroni di casa. Al 14’ viene respinta una forte conclusione di Dodi, bene indirizzata. Dopo il 20’ resta coperto il Terre di Castelli, chiudendo tutti gli spazi. Tiro alto di Nocciolini al 25’. Si espone a inevitabili contropiedi la Fidentina. Con le squadre già molto allungate, Bandaogo interrompe un pericoloso attacco ospite al 27’. Gibertoni salva il vantaggio con un altro grande intervento 29’. Sugli sviluppi dell’azione poi tira alto Visconti. Al 31’ Carrozza spreca un contropiede in superiorità numerica. Con le squadre già visibilmente stanche, insiste in avanti la Fidentina e si difende con più difficoltà il Terre di Castelli. I padroni di casa attaccano e gli ospiti si limitano al possesso palla. Al 39’ Bandaogo viene colpito duro al collo al limite dell’area della Fidentina. Il giocatore resta a terra e la direttrice di gara richiede l’immediato intervento dei sanitari.
Dopo una lunga pausa, il centrocampista della Fidentina viene accompagnato fuori in barella e successivamente condotto in ambulanza all’ospedale per accertamenti.

Il tabellino

FIDENTINA BSD – TERRE DI CASTELLI 0-1

Rete: Tzvetkov al 34’pt su rigore

Fidentina Bsd: Dondi, Agostinelli (8’st Bocchialini), Petrelli (1’st Dodi), Casarini, Galletti, Manzotti (9’st Marzoli), Bandaogo (48’st Padulo), Visconti, Pasaro, Araldi (48’st Labriola), Nocciolini. A disp.: Mora, Calzetti, Errigo, Pasini. Allenatore Montanini

Terre di Castelli: Gibertini, Gigli, Ceccarelli (20’st Corsi), Barbolini, Bruno, Tzvetkov (23’ Carrozza), Esposito (38’ Masoch), Palmiero, Nait (32’ Mondaini), Dembacaj, Zironi. A disp.: Venturelli, Guidotti, Vezzani, Giuricich, Giordani. Allenatore Cattani

Arbitro: Giorgia Arcoleo di Palermo

Ammoniti: Petrelli, Bruno, Gibertoni, Barbolini, Dembacaj. Espulso al 50’ del st Dembacaj per doppia ammonizione. Recuperi 1,10

Matteo Pierotti

